Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de marzo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 12 de marzo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de marzo de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
09:13 p. m.
Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos en la noche de este jueves 12 de marzo al resultado de dos de los sorteos más tradicionales del país: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío.

Estos juegos de azar continúan siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan ganar premios millonarios cada semana.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 12 de marzo de 2026

El sorteo más reciente de la Lotería de Bogotá, realizado este jueves 12 de marzo de 2026, entregó su premio mayor al número 1867 de la serie 400

Este juego es uno de los más reconocidos del país y entrega cada semana premios millonarios para quienes acierten el número ganador. Además del premio mayor, el sorteo incluye diferentes premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

La Lotería de Bogotá se juega tradicionalmente los jueves en la noche y se transmite por diferentes canales oficiales y plataformas digitales.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy 12 de marzo

Por su parte, la Lotería del Quindío también realizó su sorteo correspondiente a este jueves 12 de marzo de 2026.

El premio mayor cayó en el número l 6320, de la serie 127, según el resultado oficial del sorteo.

Al igual que otras loterías del país, este juego ofrece múltiples premios adicionales para quienes acierten combinaciones cercanas al número ganador. Esto incluye aproximaciones, premios secos y otros incentivos para los apostadores.

Las autoridades recuerdan a los jugadores revisar cuidadosamente su billete para confirmar si obtuvieron algún premio. En caso de resultar ganador, es importante verificar los canales oficiales para reclamar el dinero dentro de los plazos establecidos.

