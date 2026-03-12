Impuesto Predial 2026 en Bogotá: ¿Cómo pagarlo y qué bancos están autorizados?

Los propietarios de vivienda en Bogotá ya pueden realizar el pago del impuesto predial 2026, un tributo clave para el funcionamiento de la ciudad.

La administración distrital recordó que existen varios canales habilitados para facilitar este proceso, tanto en línea como de forma presencial.

Según la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, los ciudadanos pueden pagar el impuesto utilizando plataformas digitales, entidades bancarias autorizadas o corresponsales financieros. La recomendación es hacerlo dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones y, en algunos casos, aprovechar beneficios.

Uno de los datos más importantes es que el plazo para pagar el predial con 10 % de descuento vence el 17 de abril de 2026.

Pago del impuesto predial 2026 en línea

Una de las formas más rápidas de pagar el impuesto es a través del portal Pagos Bogotá, la plataforma digital habilitada por la Secretaría de Hacienda.

Desde este sistema, los contribuyentes pueden realizar el pago en línea mediante PSE, utilizando cuentas de ahorro o corrientes de distintas entidades financieras.

Entre los bancos habilitados se encuentran Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Caja Social, Itaú, Scotiabank Colpatria, Banco Agrario, Banco Pichincha y otras entidades financieras.

También es posible pagar con tarjeta de crédito en algunos bancos autorizados. En estos casos se aceptan tarjetas Visa y MasterCard, además de American Express en Bancolombia y Diners en Davivienda.

Bancos y puntos autorizados para pagar el predial en Bogotá

Los ciudadanos que prefieran realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en varias entidades bancarias autorizadas. Entre ellas están:

Bancolombia

Davivienda

BBVA

Banco de Bogotá

AV Villas

Banco de Occidente.

Para este trámite es importante llevar la factura del impuesto impresa en láser, ya que el código de barras debe ser legible para procesar el pago.

Además, el predial también puede pagarse en corresponsales bancarios, como las cajas de almacenes del Grupo Éxito o puntos autorizados de pago.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier transacción y conservar el comprobante del pago.