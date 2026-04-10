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Anuncian continuidad de subsidio de más de 100 mil pesos a este grupo de personas en Bogotá

Más de 88.000 personas mayores continuarán recibiendo el apoyo económico

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
12:19 p. m.
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El alcalde mayor Carlos Fernando Galán confirmó la continuidad y el fortalecimiento del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para las personas mayores de 60 años. El anuncio, realizado durante la reciente Megaferia de servicios del Distrito, busca disipar la incertidumbre generada por las actualizaciones en las bases de datos del Sisbén.

La noticia más relevante para los beneficiarios es la garantía de que ningún adulto mayor será retirado del programa, independientemente de los cambios o reclasificaciones que puedan sufrir en el sistema Sisbén IV. Esta decisión política busca ofrecer estabilidad financiera a miles de hogares que dependen de este recurso para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud.

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Desde el inicio de la actual administración, el programa ha experimentado un crecimiento exponencial. Según datos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la cobertura para este grupo poblacional ha pasado de 38.000 beneficiarios al recibir la gestión, a más de 88.000 adultos mayores atendidos en 2026.

¿Cuánto recibirá este grupo de beneficiarios?

Para el año 2026, el esquema de pagos se mantiene con los ajustes realizados para mitigar el impacto de la inflación:

  • Monto mensual: Los beneficiarios reciben $150.000 pesos, un aumento significativo frente a los $130.000 que se entregaban anteriormente.
  • Población objetivo: Personas mayores de 60 años (en algunos casos desde los 54 años para mujeres en condiciones específicas) que no reciben pensión y habitan en Bogotá.
  • Método de pago: Las transferencias se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii o dale!.
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¿Qué requisitos debe cumplir para este beneficio?

  1. Estar registrado en el Sisbén de Bogotá.
  2. Estar clasificado en los grupos A o B (pobreza extrema o pobreza moderada).
  3. No ser beneficiario de otros programas de transferencias nacionales como Colombia Mayor o Renta Ciudadana, evitando así la duplicidad de subsidios.
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