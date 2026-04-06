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Subsidio de vivienda: militares y policías podrán acceder a doble beneficio en 2026

Subsidio de vivienda 2026: militares y policías en Colombia podrán acceder a doble beneficio y crédito de hasta el 95 % para comprar casa propia.

Curso de suboficial en el Ejército Nacional
FOTO: Ejército Nacional

Noticias RCN

abril 06 de 2026
04:44 p. m.
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Miles de uniformados en Colombia tendrán en 2026 una nueva oportunidad para cumplir el sueño de tener vivienda propia. Gracias al modelo impulsado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los miembros del Ejército y la Policía podrán acceder a créditos especiales, subsidios y condiciones preferenciales que facilitan la compra de vivienda.

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El esquema vigente permite financiar hasta el 95 % del valor del inmueble, una cifra superior a la de los créditos tradicionales, que suelen cubrir entre el 70 % y el 80 %.

Esto reduce significativamente la necesidad de contar con una alta cuota inicial, uno de los principales obstáculos para los compradores en el país.

Crédito especial y subsidios que no se devuelven

Uno de los mayores beneficios del programa es el subsidio de vivienda, el cual funciona como un aporte directo y “no es reembolsable”. Esto significa que disminuye el valor total de la deuda o del inmueble sin generar una obligación de pago adicional.

Los montos varían según el rango dentro de la Fuerza Pública. Por ejemplo, los oficiales pueden recibir cerca de 124 millones de pesos, mientras que suboficiales y nivel ejecutivo acceden a unos 59 millones. En el caso de soldados profesionales o agentes, el subsidio ronda los 58 millones.

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Además, existe la posibilidad de acumular apoyos económicos de diferentes fuentes, lo que ha sido denominado como “doble subsidio”, una ventaja que permite reducir aún más el valor final a pagar.

Requisitos y ventajas del modelo en 2026

Para acceder a estos beneficios, es fundamental estar afiliado a Caja Honor y cumplir con un tiempo mínimo de aportes. También se exige no haber utilizado previamente el subsidio de vivienda y cumplir con las condiciones del programa.

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El modelo incluye tasas de interés preferenciales cercanas al 9 % efectivo anual y plazos flexibles que van entre 5 y 20 años. Asimismo, se ofrece la opción de leasing habitacional, con pagos de hasta 108 cuotas.

Con estas condiciones, el programa busca facilitar el acceso a vivienda y mejorar la calidad de vida de miles de uniformados en Colombia.

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