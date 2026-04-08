Colombianos pueden solicitar subsidio de hasta 122 millones de pesos: Link para consultar si aplica

Tener vivienda propia es uno de los sueños de millones de colombianos durante este 2026. Para conseguir ello, existen miles de vías de ayuda para poder conseguirla o en su defecto, tener un aporte para lograrlo.

Bajo ese sentido, las Cajas de Compensación Familiar han anunciado el ajuste anual de sus subsidios de vivienda. Para este 2026, la gran noticia es el techo de financiación para la modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP) y Mejoramiento de Vivienda, que en entornos rurales puede alcanzar una cifra histórica de hasta $122.563.350.

Este apoyo económico, que no es un préstamo y no debe ser devuelto, busca que los hogares que ya poseen un lote o una vivienda en condiciones precarias puedan edificar desde cero o transformar su entorno habitacional en una vivienda digna y segura.

¿Quiénes podrán aplicar al subsidio de hasta 122 millones de pesos?

El monto de los subsidios en Colombia está indexado al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que para este año se sitúa en $1.750.905.

Bajo esta base, la normativa vigente permite que los hogares rurales accedan a un beneficio de hasta 70 SMMLV para la construcción de su casa en lote propio, lo que equivale a los mencionados $122,5 millones.

Para las zonas urbanas, aunque el monto es menor, sigue siendo un motor vital de desarrollo: el subsidio para construcción en sitio propio se ubica en 18 SMMLV (aproximadamente $31,5 millones), mientras que para mejoramiento de vivienda urbana las familias pueden recibir hasta 22 SMMLV (cerca de $38,5 millones), dependiendo del tipo de intervención estructural o modular que se requiera.

Requisitos fundamentales para la postulación

Las Cajas de Compensación, como Compensar, Colsubsidio y Comfandi, han reiterado que el acceso a estos recursos no es automático y requiere el cumplimiento de requisitos estrictos.

En primera medida, el jefe de hogar debe estar afiliado a la caja de compensación como empleado aportante, pensionado (2%) o independiente (2%).

En cuanto a los ingresos, el total de estos del grupo familiar no puede superar los 4 SMMLV ($7.003.620).

Además de ello, el lote o la vivienda a mejorar debe estar a nombre de uno de los integrantes del grupo familiar postulante. Finalmente, el terreno debe estar libre de hipotecas (salvo la del crédito para la obra) y ubicado en una zona legalmente constituida.

¿Cómo iniciar el proceso?

Los interesados deben acercarse a las oficinas físicas o portales transaccionales de su respectiva Caja de Compensación para descargar los formularios de postulación. Es vital contar con el ahorro previo requerido (generalmente el 10% del valor de la obra) y tener al día los documentos de identidad de todo el núcleo familiar.

Con esta inyección de recursos, el sistema de subsidios familiares espera beneficiar a más de 50.000 hogares durante el presente año, impulsando no solo la calidad de vida de los trabajadores, sino también el sector de la construcción en las regiones colombianas.