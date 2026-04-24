DIAN abre subasta de apartamentos, casas y lotes: precios desde $80 millones

Los inmuebles que tiene la DIAN en venta ya están disponibles en Colombia durante abril de 2026, con más de 20 propiedades entre casas, apartamentos, lotes y locales comerciales. La oferta incluye activos en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, con precios base desde $80 millones.

La comercialización de estos bienes no se realiza directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sino a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad encargada de gestionar y vender activos del Estado.

¿Qué inmuebles están en venta en la subasta?

El portafolio disponible incluye propiedades en distintas regiones del país, tanto para vivienda como para uso comercial o de inversión. Según la información oficial, hay activos en:

Bogotá

Cali

Barranquilla

Villavicencio

Palmira

Además, se destacan municipios de Cundinamarca como Soacha, Cota, Tenjo, Subachoque, Ubaté y Sasaima.

También hay locales comerciales y oficinas en Bogotá, así como lotes de gran extensión en otras zonas del país, lo que amplía las opciones para inversionistas.

¿Cómo comprar inmuebles en la subasta de abril?

El proceso para adquirir estos bienes es completamente digital y se realiza mediante la plataforma de CISA, bajo la modalidad de puja electrónica.

Los interesados deben seguir estos pasos:

Registrarse en el portal oficial de CISA

Buscar la categoría “propiedades en venta de la Dian”

Revisar las características, fotos y condiciones del inmueble

Seleccionar la opción “Quiero comprar”

Diligenciar el formulario con la propuesta económica

Según la entidad, los inmuebles se adjudican al mejor postor. La venta directa solo está disponible para entidades públicas o copropietarios.

¿Dónde consultar la oferta de inmuebles de la DIAN?

Para resolver dudas o recibir asesoría, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 320 3509002 o al WhatsApp (+57) 311 7954380.

La venta de inmuebles de la DIAN en Colombia se consolida como una alternativa para acceder a vivienda o invertir en finca raíz, con un proceso abierto al público y opciones en varias regiones del país.