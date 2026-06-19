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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 19 de junio de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 19 de junio de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 19 de junio de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

junio 19 de 2026
09:41 p. m.
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La Lotería de Medellínvolvió a jugar este viernes 19 de junio de 2026 con la expectativa de miles de apostadores en Colombia que esperaban conocer al nuevo ganador del premio mayor.

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Como ocurre cada semana, el sorteo se realizó en horas de la noche y fue transmitido a través de los canales oficiales de la entidad. La lotería antioqueña es una de las más tradicionales del país y entrega uno de los premios mayores más atractivos del mercado.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 19 de junio de 2026

Los resultados del sorteo de este viernes 19 de junio ya quedaron definidos. Si usted compró su billete, es momento de revisar cuidadosamente los números y la serie para verificar si resultó favorecido.

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Recuerde que para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el billete original en buen estado y seguir los procedimientos establecidos por la organización de la lotería. Los ganadores de premios mayores deben cumplir con requisitos adicionales para validar la autenticidad del documento.

¿Cuándo vuelve a jugar la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín realiza sus sorteos todos los viernes en la noche, convirtiéndose en una de las opciones de juego más populares entre los colombianos. Además del premio mayor, cada edición entrega premios secos y otras categorías que amplían las posibilidades de ganar.

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Quienes no resultaron favorecidos en esta oportunidad tendrán una nueva posibilidad en el próximo sorteo, programado para la siguiente semana. La entidad también dispone de canales digitales para consultar resultados, verificar billetes y conocer información relacionada con los premios y cronogramas oficiales.

Como siempre, se recomienda a los jugadores adquirir sus billetes en puntos autorizados y consultar únicamente información oficial para evitar fraudes o confusiones relacionadas con los resultados.

La expectativa ahora se traslada al próximo viernes, cuando nuevamente miles de colombianos pondrán a prueba su suerte con uno de los sorteos más reconocidos del país.

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