Alertan sobre nuevo virus en WhatsApp que se está propagando en Sudamérica: así funciona

Un nuevo virus ha encendido las alarmas en América Latina. Se trata de SORVEPOTEL, un malware que se propaga a través de WhatsApp Web y que ya ha afectado a cientos de usuarios en Brasil, según informó la compañía de ciberseguridad Trend Micro.

De acuerdo con el reporte, el virus ha infectado a 477 usuarios, de los cuales 457 son brasileños, lo que refleja su rápida expansión y el riesgo de que llegue a otros países de la región, entre ellos Colombia.

¿Cómo actúa el virus SORVEPOTEL en WhatsApp?

El malware SORVEPOTEL se disfraza de un mensaje enviado por un contacto de confianza. Dentro del chat, el usuario recibe un archivo ZIP que, al abrirse, permite que los atacantes accedan a la información personal del dispositivo.

Lo más preocupante es que, una vez instalado, el virus puede reenviarse automáticamente a todos los contactos, multiplicando su alcance en cuestión de minutos.

A diferencia de otros ataques, SORVEPOTEL no roba datos ni exige dinero, sino que busca expandirse masivamente y causar interrupciones en sectores clave como el gubernamental, tecnológico, educativo y de servicios públicos, lo que aumenta su nivel de riesgo.

¿El virus se puede expandir en Colombia?

Trend Micro advirtió que Latinoamérica es el principal objetivo de los hackers que desarrollaron este tipo de malware. Por eso, las autoridades y especialistas recomiendan precaución en otros países de Sudamérica, donde el uso de WhatsApp es masivo.

Los expertos sugieren:

Desactivar las descargas automáticas en WhatsApp.

No abrir archivos ZIP enviados por contactos desconocidos.

Actualizar los sistemas operativos y antivirus.

Capacitar empleados sobre phishing y ciberseguridad.

La compañía concluyó que este ataque representa una nueva etapa en la evolución del malware, que ahora se distribuye desde aplicaciones de mensajería masiva como WhatsApp.