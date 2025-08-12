¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa? Esto se ahorraría en la factura de energía

Los hogares en Colombia han empezado a adoptar la energía solar como una alternativa para reducir su factura eléctrica y ganar autonomía. El Espectador reporta que esta transición, antes vista como lejana, hoy es una decisión viable gracias a la disponibilidad de sistemas residenciales más accesibles y eficientes.

¿Cuánto cuesta y cuánto dura un sistema fotovoltaico?

El valor de instalación depende del tamaño de la vivienda, su consumo y la intensidad solar del área. De acuerdo con cifras mencionadas por El Espectador, Planet Solar estima que una casa pequeña requiere entre $10 y $15 millones; una vivienda mediana, entre $15 y $25 millones; y hogares grandes o con piscina pueden superar los $30 millones.

AutoSolar Colombia, también citado, ofrece kits que van desde $11 millones hasta cerca de $50 millones para configuraciones de mayor capacidad.

En cuanto a la durabilidad, los paneles solares pueden funcionar durante aproximadamente 25 años, siempre que se realicen mantenimientos preventivos cada seis meses. Estos incluyen limpieza, revisión de conexiones y verificación del desempeño general. Además, la mayoría de los fabricantes ofrece garantías entre 10 y 15 años.

Un punto clave que reseña el medio es el retorno económico: Novatrónica calcula que la inversión inicial puede recuperarse en un periodo de tres a cinco años, con ahorros que reducen la factura energética hasta en un 80%.

Factores para elegir el sistema adecuado

Seleccionar el sistema correcto requiere revisar tres elementos básicos. Las empresas recomiendan analizar el consumo mensual, pues este determina la capacidad necesaria; evaluar la exposición solar del hogar y fijar un presupuesto ajustado al nivel de autonomía.

El medio también menciona que la Ley 1715 de 2014 ofrece incentivos a quienes invierten en energías renovables, entre ellos deducciones tributarias y exención de IVA para equipos solares certificados.