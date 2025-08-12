¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa? Esto se ahorraría en la factura de energía
Una guía informativa con datos de empresas especializadas para entender cómo funcionan los sistemas solares residenciales,
Noticias RCN
10:35 a. m.
Los hogares en Colombia han empezado a adoptar la energía solar como una alternativa para reducir su factura eléctrica y ganar autonomía. El Espectador reporta que esta transición, antes vista como lejana, hoy es una decisión viable gracias a la disponibilidad de sistemas residenciales más accesibles y eficientes.
¿Cuánto cuesta y cuánto dura un sistema fotovoltaico?
El valor de instalación depende del tamaño de la vivienda, su consumo y la intensidad solar del área. De acuerdo con cifras mencionadas por El Espectador, Planet Solar estima que una casa pequeña requiere entre $10 y $15 millones; una vivienda mediana, entre $15 y $25 millones; y hogares grandes o con piscina pueden superar los $30 millones.
AutoSolar Colombia, también citado, ofrece kits que van desde $11 millones hasta cerca de $50 millones para configuraciones de mayor capacidad.
En cuanto a la durabilidad, los paneles solares pueden funcionar durante aproximadamente 25 años, siempre que se realicen mantenimientos preventivos cada seis meses. Estos incluyen limpieza, revisión de conexiones y verificación del desempeño general. Además, la mayoría de los fabricantes ofrece garantías entre 10 y 15 años.
Un punto clave que reseña el medio es el retorno económico: Novatrónica calcula que la inversión inicial puede recuperarse en un periodo de tres a cinco años, con ahorros que reducen la factura energética hasta en un 80%.
Factores para elegir el sistema adecuado
Seleccionar el sistema correcto requiere revisar tres elementos básicos. Las empresas recomiendan analizar el consumo mensual, pues este determina la capacidad necesaria; evaluar la exposición solar del hogar y fijar un presupuesto ajustado al nivel de autonomía.
El medio también menciona que la Ley 1715 de 2014 ofrece incentivos a quienes invierten en energías renovables, entre ellos deducciones tributarias y exención de IVA para equipos solares certificados.