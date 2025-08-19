Aplicaciones que recomiendan desinstalar: ponen en riesgo su dinero e información personal

El avance de la tecnología móvil ha convertido a los teléfonos celulares en herramientas indispensables, pero también en un blanco para los ciberdelincuentes.

Una de las amenazas más comunes es el uso de aplicaciones maliciosas, diseñadas para robar información personal, contraseñas y, en el peor de los casos, dinero de las cuentas bancarias de los usuarios.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google esta es la lista de las aplicaciones que recomiendan desinstalar del celular porque podrían robarle datos y dinero. Esta advertencia busca proteger a los usuarios de la sofisticación de las nuevas estafas digitales.

¿Por qué estas aplicaciones podrían robar sus datos y dinero?

Estas aplicaciones suelen ser indetectables a simple vista, ya que se disfrazan de herramientas legítimas o imitan a las más populares, como juegos o programas de optimización.

Una regla fundamental para identificarlas es la solicitud de permisos innecesarios para su funcionamiento.

Al concederles acceso, los usuarios le abren la puerta a los delincuentes para que manipulen datos e información personal sin su consentimiento.

Las VPN gratuitas, pero que son un riesgo para la privacidad

El análisis de la inteligencia artificial de Google, Gemini, identificó una serie de redes privadas virtuales (VPN) gratuitas que, en lugar de proteger la privacidad, exponen los datos de los usuarios.

Aunque las VPN están diseñadas para cifrar la conexión y proteger la identidad en línea, algunas de ellas, lejos de cumplir su función, albergan código malicioso que puede vulnerar la información personal.

Entre la lista de aplicaciones que representan un riesgo se encuentran MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN y ShineVPN. Del mismo modo, advirtieron sobre estas: Oko VPN, Run VPN, TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN - Fastest SEcure Unlimited VPN, Korea VPN . Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO (Fast & Unlimited & Security), VPN Unblocker Free unlimited Best, Anonymous Secura, VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites, Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN, Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN, Power VPN Free VPN.

RELACIONADO Corte Constitucional prohíbe a operadores decidir las aplicaciones incluidas en planes de internet

La recomendación de los expertos es clara: evite la instalación de VPNs gratuitas y opte por servicios de pago y de buena reputación, ya que un servicio de calidad garantiza políticas transparentes que no guardan registros de la actividad de los usuarios.