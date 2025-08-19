CANAL RCN
Economía

Aplicaciones que recomiendan desinstalar: ponen en riesgo su dinero e información personal

¡Cuidado con lo que descarga! Las aplicaciones que podrían robar sus datos y dinero.

Aplicaciones riesgo perder dinero información personal
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El avance de la tecnología móvil ha convertido a los teléfonos celulares en herramientas indispensables, pero también en un blanco para los ciberdelincuentes.

Una de las amenazas más comunes es el uso de aplicaciones maliciosas, diseñadas para robar información personal, contraseñas y, en el peor de los casos, dinero de las cuentas bancarias de los usuarios.

Pensión de sobrevivientes en Colombia: qué es y los requisitos qué necesita para aplicar
RELACIONADO

Pensión de sobrevivientes en Colombia: qué es y los requisitos qué necesita para aplicar

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google esta es la lista de las aplicaciones que recomiendan desinstalar del celular porque podrían robarle datos y dinero. Esta advertencia busca proteger a los usuarios de la sofisticación de las nuevas estafas digitales.

¿Por qué estas aplicaciones podrían robar sus datos y dinero?

Estas aplicaciones suelen ser indetectables a simple vista, ya que se disfrazan de herramientas legítimas o imitan a las más populares, como juegos o programas de optimización.

Una regla fundamental para identificarlas es la solicitud de permisos innecesarios para su funcionamiento.

Evite estafas telefónicas: esta aplicación lo alerta antes de contestar
RELACIONADO

Evite estafas telefónicas: esta aplicación lo alerta antes de contestar

Al concederles acceso, los usuarios le abren la puerta a los delincuentes para que manipulen datos e información personal sin su consentimiento.

Las VPN gratuitas, pero que son un riesgo para la privacidad

El análisis de la inteligencia artificial de Google, Gemini, identificó una serie de redes privadas virtuales (VPN) gratuitas que, en lugar de proteger la privacidad, exponen los datos de los usuarios.

Aunque las VPN están diseñadas para cifrar la conexión y proteger la identidad en línea, algunas de ellas, lejos de cumplir su función, albergan código malicioso que puede vulnerar la información personal.

Entre la lista de aplicaciones que representan un riesgo se encuentran MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN y ShineVPN. Del mismo modo, advirtieron sobre estas: Oko VPN, Run VPN, TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN - Fastest SEcure Unlimited VPN, Korea VPN . Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO (Fast & Unlimited & Security), VPN Unblocker Free unlimited Best, Anonymous Secura, VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites, Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN, Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN, Power VPN Free VPN.

Corte Constitucional prohíbe a operadores decidir las aplicaciones incluidas en planes de internet
RELACIONADO

Corte Constitucional prohíbe a operadores decidir las aplicaciones incluidas en planes de internet

La recomendación de los expertos es clara: evite la instalación de VPNs gratuitas y opte por servicios de pago y de buena reputación, ya que un servicio de calidad garantiza políticas transparentes que no guardan registros de la actividad de los usuarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Así será el desfile de autos clásicos en Bogotá 2025: ruta, fecha y cómo verlo

Finanzas personales

¿Cuáles son los principales cambios que trae Bre-B? Esto contó un experto

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de agosto de 2025

Otras Noticias

Barranquilla

Hincha de Atlético Bucaramanga fue apuñalado minutos antes del partido contra el Junior

Jonathan Castellanos permanece internado en la Clínica Murillo de Barranquilla tras el ataque.

Bogotá

‘Perreando con causa’: la fiesta que busca ayudar a animales vulnerables en Bogotá

El evento, liderado por el activista Andrés Preciado y la fundación Rescatadogs, tendrá su tercera edición.

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

México

Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico

Atlético Nacional

¿Penales o alargue? Así se definirían los pasos de Nacional y América de Cali