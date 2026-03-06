Apoyo a productores agrícolas y campesinos de Cundinamarca en 2026

Con un fondo de $4.200 millones de pesos, la Región Metropolitana, en alianza con Asohofrucol, entregará maquinaria, insumos y capacitación gratuita. Esta iniciativa no solo busca mejorar la competitividad de los productores rurales en municipios clave como Soacha y Fusagasugá, sino también garantizar el abastecimiento y la calidad de las frutas y verduras que llegan diariamente a la mesa de los capitalinos. Conozca los requisitos y cómo aplicar.

¿En qué consiste el apoyo a los productores agrícolas en Cundinamarca?

El campo del centro del país recibe un impulso histórico. La Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) han unido fuerzas para lanzar un ambicioso proyecto de fortalecimiento técnico.

El objetivo principal es facilitar la inserción de 55 organizaciones de productores en los mercados formales, eliminando barreras comerciales y mejorando sus márgenes de ganancia. Para lograrlo, el programa ha estructurado un paquete integral de beneficios que incluye:

Dotación tecnológica: Entrega de insumos, equipos y maquinaria adaptada a las necesidades específicas de cada asociación.

Entrega de insumos, equipos y maquinaria adaptada a las necesidades específicas de cada asociación. Formación empresarial: Talleres diseñados para que los campesinos administren sus cultivos con visión de negocio.

Talleres diseñados para que los campesinos administren sus cultivos con visión de negocio. Asistencia en campo: Visitas técnicas de expertos para optimizar el manejo y mejoramiento de los sistemas productivos.

Municipios beneficiados y cómo inscribirse a las ayudas

Para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, el programa ha focalizado sus esfuerzos en áreas de alta vocación agrícola. Luis Lota, director de la Región Metropolitana, confirmó que en las próximas semanas se abrirá oficialmente la convocatoria.

Esperamos beneficiar a cerca de 1.000 familias campesinas en la región. Las asociaciones de Cundinamarca, especialmente de Soacha, Fusagasugá y Bogotá, podrán inscribirse en este programa que permitirá mejorar su desarrollo organizacional y comercial

Detalló Luis Lota.

Se recomienda a las asociaciones locales mantener sus documentos al día y estar atentas a los canales oficiales de la Región Metropolitana (@SomosRegionMBC) para conocer los plazos exactos de postulación durante este mes de marzo.

Una inversión de $4.200 millones para modernizar el agro

El proyecto cuenta con un músculo financiero de $4.200 millones de pesos, una cifra que subraya la importancia de la seguridad alimentaria en la región. Esta inyección de capital está enmarcada en el modelo estratégico denominado "Somos Agricultura Tropical".

Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asohofrucol, destacó que esta articulación interinstitucional es vital para el desarrollo del campo:

Buscamos mejorar las condiciones de vida de los productores de frutas y hortalizas, encaminando la transferencia de conocimiento a fortalecer sus capacidades. Así le cumplimos al subsector, a los consumidores y a la región

La importancia de Cundinamarca en el abastecimiento de Bogotá

El impacto de esta inversión trasciende las zonas rurales y beneficia directamente a los habitantes de la capital. Actualmente, Cundinamarca es el motor alimentario de Bogotá, consolidándose como su principal proveedor agropecuario.

Según datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA - 2025), el departamento aporta 594.106 toneladas anuales de alimentos, lo que representa el 39,1% del total reportado en las principales centrales de abasto de Bogotá.

De este gigantesco volumen, el 55% corresponde a verduras y hortalizas, mientras que el 18,01% son frutas. Al dotar de mejor tecnología y conocimientos a estas 1.000 familias campesinas, se asegura que los alimentos que llegan a Corabastos y a los supermercados de la ciudad sean de mayor calidad, cultivados de forma más eficiente y con mejores garantías de rentabilidad para quienes los siembran.