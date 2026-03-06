CANAL RCN
Tendencias

Maluma y Manuel Turizo lanzan “Apambichao”, un homenaje musical a Colombia

Manuel Turizo y Maluma presentan “Apambichao”, una canción que rinde homenaje al Caribe colombiano con ritmo, sensualidad y esencia urbana. Conozca los detalles del estreno.

Manuel Turizo y Maluma lanzan canción
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
11:32 a. m.
La música latina vuelve a poner los ojos en Colombia con el lanzamiento de “Apambichao”, el nuevo sencillo de Manuel Turizo junto a Maluma, dos de los artistas más influyentes del pop urbano en español.

La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, busca resaltar la esencia del Caribe colombiano a través de un ritmo sensual, cargado de identidad cultural.

El artista nominado al Latin Grammy y certificado multi-platino Manuel Turizo apuesta por una propuesta que conecta con las raíces de la música tropical, mientras que Maluma aporta su sello característico para construir una colaboración que promete conquistar a los fanáticos del género.

El tema fue lanzado bajo el sello discográfico La Industria INC y se presenta como una fusión entre tradición y modernidad, combinando sonidos caribeños con una producción contemporánea que apunta al mercado internacional.

“Apambichao”, un ritmo inspirado en el pambiche dominicano

El nombre de la canción proviene de una variante del merengue dominicano conocida como pambiche, un estilo más lento y cadencioso que se caracteriza por su ritmo íntimo y envolvente.

Esta base musical le da al tema un aire romántico y sensual, pensado para bailarse de cerca y transmitir complicidad entre quienes lo escuchan. La producción estuvo a cargo de CASTA, quien logró integrar elementos tradicionales del Caribe con un sonido actual.

El resultado es una canción que resalta la conexión entre ambos artistas. Las voces de Turizo y Maluma se complementan con naturalidad, creando un ambiente musical que mezcla energía urbana con un toque tropical.

Un video que celebra la cultura colombiana
Más allá de la canción, el lanzamiento de “Apambichao” también llega acompañado de un video musical que convierte a Colombia en el protagonista visual del proyecto.

Las imágenes recorren calles, paisajes y escenas cotidianas que reflejan la cultura y la identidad del país. El clip busca capturar la esencia urbana, la alegría y el movimiento que caracterizan a muchas ciudades colombianas.

De esta manera, el proyecto se convierte en una especie de retrato cultural que conecta la música con la vida diaria de la gente.

Con este lanzamiento, Manuel Turizo continúa consolidando su evolución artística y su proyección internacional. El cantante apuesta por sonidos que mantienen la conexión con sus raíces, mientras sigue ampliando su presencia en la escena global del pop latino.

“Apambichao” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, junto a su video oficial, y promete convertirse en uno de los temas destacados del año dentro de la música latina.

