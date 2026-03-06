Oferta de empleo: escuelas en Estados Unidos abren vacantes para docentes de Colombia

Una nueva oportunidad laboral se encuentra abierta para docentes de Colombia con la que podrán incorporarse a escuelas públicas en Estados Unidos por al menos dos años. También recibirán acompañamiento en el proceso de visa y obtendrán beneficios en el proceso para residir legalmente en este país.

¿En qué consiste la oferta de empleo?

La oferta de empleo incluye áreas como la educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial. Las posiciones se desarrollarán en centros educativos de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, bajo contratos que permiten residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un período mínimo de dos años, en condiciones laborales equivalentes a las de los docentes del sistema público estadounidense.

La convocatoria es gestionada por Participate Learning, organización que realiza el proceso de reclutamiento y selección de docentes internacionales para su incorporación a distritos escolares en Estados Unidos, con el respectivo acompañamiento para la obtención de la visa.

“Esta es una oportunidad laboral valiosa para docentes de Colombia que desean ampliar su experiencia profesional en Estados Unidos. Además del desarrollo profesional, la experiencia les permitirá fortalecer habilidades pedagógicas en contextos educativos diversos y multiculturales” señaló Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica.

Condiciones laborales

Los docentes que sean seleccionados recibirán un salario anual equivalente al de un docente en Estados Unidos con rangos aproximados entre los US$41.000 y US$55.000 dependiendo de la experiencia, formación académica y distrito escolar. Según el cambio de moneda, dicha cifra equivale aproximadamente a los 149.834.579 a 200.997.606 pesos colombianos anualmente.

Así mismo, el paquete de condiciones laborales incluye seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad. Dentro de esta búsqueda también incluye a docentes de educación especial, quienes trabajarán con estudiantes que poseen diversas necesidades de aprendizaje.

¿Cómo postularse?

Para postularse, las personas interesadas deben contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia como docente a tiempo completo posterior a la obtención del título universitario, estar laborando actualmente, poseer licencia de conducir vigente y tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

Para más información se llevará a cabo una sesión informativa presencial el 7 de marzo de 2026, a las 10:00 a.m. en el Hotel Bogotá Marriott, en la Av. Dorado en Bogotá. La postulación al programa se mantiene abierta durante todo el año y no posee ningún costo. En la página oficial de Participate Learning se encontrará mayor información.