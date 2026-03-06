Cuota alimentaria en Colombia cambia en 2026: estos son los nuevos valores por hijo

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 no solo impacta el ingreso de los trabajadores, sino también varias obligaciones legales, entre ellas la cuota alimentaria para hijos menores de edad.

Con el nuevo salario mínimo legal vigente fijado en $1.750.905, los montos de referencia para este aporte cambian y establecen nuevas cifras según los porcentajes definidos por la ley.

Para este año, el salario mínimo subió junto con el auxilio de transporte de $249.095, lo que deja un ingreso total cercano a $2.000.000, representando un incremento del 23,7 % frente al año anterior.

Sin embargo, para calcular la cuota alimentaria solo se tiene en cuenta el salario mínimo, ya que el auxilio de transporte no constituye salario.

Así quedan los valores de la cuota alimentaria en 2026

De acuerdo con la normativa colombiana, la cuota alimentaria suele ubicarse entre el 20 % y el 35 % del salario mínimo, aunque el tope legal puede llegar hasta el 50 % del SMMLV dependiendo de cada caso.

Con el salario mínimo de $1.750.905, los valores aproximados para este año quedarían así:

20 % del salario mínimo: cerca de $350.000 mensuales.

30 % del salario mínimo: alrededor de $612.000 mensuales.

Hasta 50 % del salario mínimo: un máximo aproximado de $875.452 mensuales.

Este último porcentaje representa el tope que podría pagar una persona que devenga un salario mínimo.

¿Qué factores definen el valor de la cuota alimentaria?

El porcentaje exacto de la cuota no se fija automáticamente, sino que debe ser determinado por un juez de familia, quien analiza diferentes factores.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los criterios principales son las necesidades del menor y la capacidad económica de quien debe pagar la cuota, incluyendo ingresos reales, gastos personales y otras responsabilidades familiares.

La cuota alimentaria en Colombia cubre aspectos esenciales como vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y recreación, todos necesarios para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Además, la ley establece que el tope legal se aplica sobre el total de hijos que tenga la persona obligada. Si existen varios beneficiarios, el valor fijado se distribuye entre ellos.