Preocupación por Daniel Muñoz: técnico del Crystal Palace revela primer diagnóstico de su lesión

El técnico del Crystal Palace habló sobre la lesión de Daniel Muñoz tras el partido ante Tottenham. Conozca el primer diagnóstico y qué se sabe del colombiano.

Daniel Muñoz en el Crystal Palace
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
12:38 p. m.
La preocupación creció entre los aficionados colombianos tras la lesión que sufrió Daniel Muñoz en el reciente partido del Crystal Palace frente al Tottenham por la Premier League 2025-2026.

Daniel Muñoz conquistó prestigioso reconocimiento en la Premier League: le llueven elogios en Inglaterra
Daniel Muñoz conquistó prestigioso reconocimiento en la Premier League: le llueven elogios en Inglaterra

El lateral de la Selección Colombia tuvo que abandonar el campo apenas en el primer cuarto de hora tras una fuerte caída, lo que generó dudas sobre la gravedad del golpe.

El futbolista encendió las alarmas porque salió visiblemente adolorido y con gestos de incomodidad en la zona del hombro. Aunque en un primer momento se temió que pudiera tratarse de un problema serio en la clavícula, las primeras declaraciones del técnico del equipo inglés trajeron algo de tranquilidad.

El entrenador Oliver Glasner habló en rueda de prensa tras la victoria del Crystal Palace y explicó cuál es el estado inicial del colombiano mientras esperan los estudios médicos oficiales.

El primer diagnóstico del Crystal Palace sobre Daniel Muñoz

Glasner confirmó que el problema está relacionado con el hombro y no con la clavícula, como se llegó a especular durante el partido.

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”
Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

“Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”, explicó el técnico del Crystal Palace ante los medios.

Aunque el entrenador evitó hablar de tiempos de recuperación, dejó claro que el jugador deberá someterse a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y el tratamiento que deberá seguir.

Por ahora, el lateral colombiano se mantiene bajo observación del cuerpo médico del club inglés.

Dudas en Colombia por su posible ausencia en próximos partidos

Mientras se conocen los resultados de los estudios, Daniel Muñoz podría perderse algunos compromisos importantes con su club.

Inicialmente estaría en duda para el partido ante AEK Larnaka por los octavos de final de la Europa League, así como para el duelo frente al Leeds United en la Premier League.

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League
¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

La situación también genera inquietud en la Selección Colombia, que se prepara para sus próximos amistosos internacionales de cara al Mundial de 2026.

Y es que el equipo nacional tiene programados dos encuentros de preparación: el 27 de marzo ante Croacia y el 29 de marzo frente a Francia, ambos en territorio estadounidense.

