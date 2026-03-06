CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima reveló el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que se prohibieron en Colombia

La autoridad sanitaria confirmó que los productos estéticos contienen en su composición sustancias peligrosas para la salud.

Listado de esmaltes prohibidos por el Invima
FOTO: Freepik

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
07:53 a. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó el listado oficial de 136 esmaltes semipermanentes prohibidos en Colombia, luego de que se cancelaran sus Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) por contener ingredientes restringidos en la normativa sanitaria de la Comunidad Andina (CAN).

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas
La entidad dio a conocer los productos afectados buscando facilitar la verificación por parte de consumidores, profesionales del sector de belleza y establecimientos comerciales sobre qué productos no pueden comercializarse en el país.

Por qué se prohibieron los esmaltes semipermanentes

La prohibición está relacionada con la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en la formulación de algunos cosméticos utilizados para uñas. Estas sustancias fueron prohibidas en la subregión andina mediante la Resolución 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, publicada el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De acuerdo con la normativa, los países miembros debían retirar del mercado los productos que incluyeran estos componentes. La medida se adoptó tras evidencia científica que señala riesgos potenciales para la salud, como efectos carcinogénicos, toxicidad para la reproducción y sensibilización en la piel.

Por esta razón, las autoridades sanitarias procedieron a cancelar las Notificaciones Sanitarias Obligatorias de 136 productos cosméticos, entre los que se incluyen esmaltes semipermanentes, geles UV/LED, monómeros líquidos y productos utilizados en sistemas de uñas artificiales.

Link para verificar si un esmalte está prohibido

Las personas interesadas en conocer si los productos que están usando fueron incluidos en el listado de prohibidos, lo podrán hacer revisando directamente en la página web del Invima, donde pueden verificar con el nombre o con el número de registro sanitario Invima que debe estar impreso en el empaque.

Una vez en el portal accede a la sección de "Consulta de Registros Sanitarios", donde encontrará dos opciones: la consulta básica y avanzada. Diligencie los datos que le solicitan y verifique si el producto cuenta con registro sanitario vigente, cancelado o suspendido.

Por ejemplo, escribiendo únicamente el nombre de la marca, por ejemplo "Masglo", puede corroborar cuáles son los productos de esta empresa que están en regla con las autoridades sanitarias.

Consulte el listado aquí.

