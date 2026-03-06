Protagonista de la polémica película en donde aparece Petro tiene decenas de denuncias por abuso sexual

Una nueva controversia rodea al Gobierno por la producción de una película que busca rendir homenaje a la memoria de la Armada Nacional y al almirante José Prudencio Padilla, considerado una de las figuras históricas más importantes de la independencia.

El proyecto audiovisual tendría un presupuesto cercano a 8.000 millones de pesos, aunque en medio del debate público han surgido versiones que señalan que la cifra real podría alcanzar los 15.000 millones de pesos.

La discusión se ha intensificado por dos razones principales: el uso de recursos públicos en medio de múltiples necesidades sociales y la decisión de contratar a un actor extranjero para interpretar al prócer colombiano.

Sin embargo, el punto que más indignación ha generado es que ese actor ha sido señalado por decenas de denuncias por abuso y agresiones sexuales en su país.

La polémica por la financiación de la película del almirante Padilla

En La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, candidatos al Congreso cuestionaron la decisión del Gobierno de financiar la producción cinematográfica.

El candidato al Senado Silverio Gómez aseguró que el debate no debe centrarse en la figura histórica del almirante Padilla, sino en el uso de recursos públicos para la película.

Yo creo que la película no es importante por estado, pero yo creo que el almirante Padilla es importante por sí mismo. Entonces, yo quiero que no desviemos la atención, los alimentos adicionales, de gastarse un poco de plata del presupuesto sin necesidad, el sector privado hubiera podido financiar esa película sin ningún problema. Yo creo que lo que quiere él, el mandatario, es así como quiere él en las elecciones, enredar con toda la desconfianza, porque eso nunca en el país había pasado. Quiere con la película que nos centremos en él. No creo que él lo merezca.

Las críticas también se centraron en el momento en el que se realiza el gasto. El empresario y candidato al Senado Mario Hernández calificó la decisión como injustificada frente a las dificultades económicas que enfrenta el país.

Es absurdo lo que está pasando, con la pobreza que tenemos, con el desfase monetario, que botemos plata en momentos tan difíciles. Mire lo que está pasando en Córdoba, en las inundaciones y todo, el desfase del dinero.

Protagonista de la polémica película en donde aparece Petro tiene decenas de denuncias por abuso sexual

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la elección del protagonista de la película. De acuerdo con lo expuesto en el debate, el actor extranjero contratado para interpretar a Padilla enfrenta más de veinte denuncias por abuso sexual.

El candidato a la Cámara Iván Gutiérrez cuestionó duramente la decisión y señaló que resulta contradictorio en un contexto donde se promueve la defensa de los derechos de las mujeres.

Bueno, primero que todo, admirando la cultura, el cine, pero es muy deprimente utilizar como se ha utilizado a veces el fútbol. Maravilloso el fútbol, pero utilizar el cine para llamar la atención en tiempo de elecciones y semejante inversión en medio de tantas necesidades de las clases menos favorecidas, de la salud, de la educación, es deprimente. Pues eso es como el populacho de aprovechar. Estamos en campaña y mostrémosle comida y mostrémosle espectáculo, pan y espectáculo para el pueblo.

En su intervención también cuestionó el mensaje que se envía al país al contratar a un actor con este tipo de señalamientos.

Y viene otra cosa muy importante. Tanto que estamos trabajando por la mujer, por las madres cabezas de familia, por esta violencia contra la mujer tan triste en nuestro país. Y contratamos un actor extranjero que tiene más de 20 denuncias por abuso sexual. ¿Qué ejemplo estamos dando?.

El número de denuncias por abuso sería mayor a 30 mujeres

Durante el mismo debate se mencionó que las acusaciones contra el actor podrían ser incluso mayores. Una panelista citó un mensaje publicado por la actriz colombiana Nórida Rodríguez, que fue respaldado por Margarita Rosa de Francisco, en el que se asegura que el número de denuncias asciende a más de treinta mujeres.

Según lo expuesto en la discusión, el actor habría reconocido los hechos en el pasado.

Más de treinta mujeres, imagínese, son treinta en realidad las que han denunciado al actor por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable, es decir, no son solo denuncias, él mismo reconoció los actos abusivos contra estas mujeres.

Además, se cuestionó que un personaje histórico colombiano sea interpretado por un actor extranjero.

Indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla se ha interpretado por un actor extranjero, porque creo que eso también es un tema que tenemos que debatir. El señor es un señor estadounidense que viene a interpretar a un prócer colombiano de la Guajira y él ni siquiera sabe hablar español bien.

¿Por qué no lo protagonizó un actor colombiano?

Otro de los cuestionamientos planteados durante la discusión es que Colombia cuenta con actores reconocidos internacionalmente que podrían haber asumido el papel.

Iván Gutiérrez insistió en que el país está subestimando su propio talento artístico.

No pues imagínese todo el talento reconocido a nivel mundial de nuestros actores de nuestras actrices y pensamos es que estamos estamos hace tiempos que perdimos el valor por la patria, el valor por lo nuestro. Es deprimente uno ver cómo nos desprecian con un talento que nos lo reconocen a nivel mundial.

En esa misma línea, Mario Hernández sostuvo que la prioridad debería ser fortalecer la industria nacional.

Nosotros tenemos que patrocinar lo nuestro. En Colombia los actores magníficos, tenemos que construir producto colombiano.

Finalmente, mientras el proyecto cinematográfico continúa generando reacciones, la polémica no solo gira en torno al costo de la producción, sino también al mensaje que envía el Estado al elegir a un actor extranjero con denuncias por abuso sexual para interpretar a uno de los próceres más importantes de la historia nacional.