CANAL RCN
Internacional

Así va la inflación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro: ¿Cómo está el bolsillo de los venezolanos?

Tras la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela la economía sigue marcada por el aumento de precios.

Así va la inflación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro: ¿Cómo está el bolsillo de los venezolanos?
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
12:41 p. m.
La economía venezolana atraviesa un nuevo momento de presión inflacionaria. De acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), el país cerró el año 2025 con una inflación de 475%, un incremento considerable frente al 48% registrado en 2024.

La publicación de este indicador marca además el primer reporte oficial del BCV en más de un año, en un contexto económico complejo para el país.

La aceleración de los precios refleja las dificultades que enfrentó la economía venezolana durante 2025, un periodo marcado por presiones externas y un aumento significativo en el costo de bienes y servicios.

El impacto de las sanciones económicas en la inflación de Venezuela

Durante 2025 la economía venezolana se vio afectada por un recrudecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Estas medidas limitaron el flujo de divisas hacia el país, lo que generó dificultades para mantener la estabilidad del mercado cambiario.

En ese escenario, el Banco Central no logró controlar el valor del dólar, situación que terminó presionando los precios en distintos sectores de la economía.

El aumento del tipo de cambio se trasladó rápidamente al costo de productos y servicios, afectando directamente el poder adquisitivo de la población.

El incremento de la inflación evidenció las tensiones que enfrentó la economía durante ese año y encendió las alertas entre los analistas económicos.

¿Venezuela en riesgo de seguir en la hiperinflación?

Al cierre de 2025, economistas advertían que el país se encontraba cerca de un nuevo episodio de hiperinflación. Venezuela ya había atravesado un periodo de este tipo entre 2017 y 2022, una de las crisis inflacionarias más severas registradas en la región.

La subida de los precios durante 2025 reactivó esas preocupaciones, especialmente por la velocidad con la que se incrementó el costo de vida en comparación con el año anterior.

Aunque el país logró mantener cierta actividad económica, el comportamiento de los precios se convirtió nuevamente en una de las principales preocupaciones para los hogares venezolanos.

La inflación en Venezuela sigue subiendo en 2026

Las cifras más recientes indican que la presión inflacionaria continúa. Según el Banco Central de Venezuela, el país registra una inflación acumulada cercana al 52% en lo que va de 2026.

Esto significa que, pese a los cambios políticos recientes, los precios siguen aumentando y continúan impactando el bolsillo de los ciudadanos.

En medio de este panorama, la economía venezolana también reportó que cerró 2025 con un crecimiento económico de 8,66%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la actividad petrolera, uno de los sectores más importantes para la economía nacional.

Sin embargo, el crecimiento económico no necesariamente se traduce de forma inmediata en una mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente en un contexto de alta inflación.

La evolución de los precios será uno de los factores clave para medir la estabilidad económica del país en los próximos meses. Mientras tanto, el aumento del costo de vida sigue siendo uno de los principales desafíos para los venezolanos en esta nueva etapa del país.

