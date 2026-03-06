CANAL RCN
Bogotá estrena modelo de vivienda con servicios especializados para más de 220 adultos mayores

El modelo integra salud, acompañamiento y actividades de bienestar, con capacidad para más de 220 personas de la tercera edad.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
10:38 a. m.
El envejecimiento de la población colombiana está impulsando cambios importantes en la forma en que se conciben los espacios de vivienda para los adultos mayores.

Lo que durante años fue un segmento limitado a proyectos de alto costo comienza a evolucionar hacia modelos más accesibles que combinan independencia, cuidado y vida en comunidad.

En Bogotá, esta transformación se materializa con el proyecto Aldeia, una propuesta diseñada para ofrecer soluciones habitacionales especializadas a más de 220 adultos mayores, integrando atención médica, actividades de bienestar y espacios de socialización en un mismo lugar.

El concepto forma parte de una tendencia internacional conocida como senior living, que promueve el envejecimiento activo mediante entornos diseñados para preservar la autonomía de las personas mayores mientras se garantiza acompañamiento profesional.

Senior living, un modelo de vivienda necesario

El aumento de la población mayor de 60 años en el país está generando nuevas necesidades sociales y urbanas. La vivienda, en particular, se convierte en un elemento clave para garantizar calidad de vida en esta etapa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mantener una vida activa después de los 60 años es fundamental para preservar la salud física, el bienestar emocional y la autonomía personal.

Combatir el sedentarismo en esta etapa es uno de los principales retos para los sistemas de salud y las políticas públicas.

Bajo esta perspectiva, proyectos como Aldeia buscan ofrecer entornos que promuevan el movimiento, la interacción social y la participación en actividades físicas y cognitivas.

La iniciativa es operada por Casa Nua y está ubicada en el sector de Teusaquillo, una zona estratégica de la capital que facilita el acceso a servicios médicos, comercio y espacios urbanos.

Viviendas diseñadas para adultos mayores con acompañamiento especializado

Uno de los elementos centrales del proyecto es su modelo híbrido, que combina vivienda independiente con opciones de vivienda asistida.

Esto significa que los residentes pueden mantener su autonomía y su rutina diaria, pero cuentan con respaldo profesional permanente en caso de requerir atención médica o apoyo especializado.

De acuerdo con Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua, el modelo responde a un cambio estructural en la forma en que se piensa el envejecimiento en el país.

Durante años el senior living fue un producto de nicho. Hoy el país necesita soluciones más escalables y accesibles que permitan a las personas envejecer de forma activa, manteniendo su independencia, pero con apoyo profesional disponible cuando lo necesiten.

El complejo contará con calendarios de actividades físicas y cognitivas, así como espacios diseñados para fomentar la interacción entre los residentes.

Entre las amenidades del proyecto se incluyen cine, biblioteca, terrazas tipo sky bar y zonas de BBQ, lo que permite ofrecer servicios comparables con proyectos de alto nivel, pero con una estructura de costos más viable.

Además de la vivienda permanente, el complejo ofrecerá estadías temporales para recuperación postoperatoria y servicios de pasadía, lo que permitirá a los adultos mayores acceder a programas de bienestar sin necesidad de residir de forma permanente.

