Llegó a Colombia la función que convierte el celular en datáfono: así funciona

Apple amplió la disponibilidad de Tap to Pay en iPhone a ocho países de América Latina, entre ellos Colombia. La herramienta permite que los comercios utilicen un iPhone como punto de cobro para recibir pagos sin contacto, sin necesidad de incorporar un dispositivo o terminal adicional.

La funcionalidad también fue habilitada en Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. En Colombia, Apple señaló que SumUp y Symbiotic serán las plataformas de pago encargadas de integrar la tecnología en sus aplicaciones para comercios.

El sistema está dirigido a negocios de diferentes tamaños y sectores, incluidos establecimientos de comercio minorista, transporte, restaurantes, alimentos y bebidas, belleza y servicios profesionales. La propuesta permite realizar cobros directamente desde el teléfono, incluso en negocios que necesitan movilidad o no tienen un punto de pago fijo.

¿Cómo funciona Tap to Pay en iPhone para recibir pagos?

Tap to Pay en iPhone permite que el comerciante reciba un pago acercando al dispositivo una tarjeta débito o crédito sin contacto, otro iPhone, un Apple Watch o una billetera digital. La operación se realiza mediante tecnología NFC, por lo que no es necesario conectar un datáfono u otro equipo externo.

Para utilizar la función, el comercio necesita un iPhone XS o un modelo posterior, la versión más reciente de iOS y una aplicación compatible con Tap to Pay. Las plataformas de cobro y los desarrolladores integran la tecnología de Apple en sus aplicaciones para que los establecimientos puedan utilizarla.

¿Qué tarjetas y dispositivos son compatibles con Tap to Pay?

Tap to Pay en iPhone admite tarjetas débito y crédito sin contacto de las principales redes de pago, entre ellas American Express, Mastercard y Visa. El cliente también puede acercar un iPhone, un Apple Watch o una billetera digital al teléfono utilizado por el comercio para completar la compra.

Apple destaca además las funciones de privacidad y seguridad incorporadas en el iPhone. Según la compañía, no almacena números de tarjetas de crédito ni información de las transacciones en el dispositivo o en sus servidores. Para las operaciones realizadas mediante el modo “Guardar y Reenviar”, los números de tarjeta pueden almacenarse temporalmente de forma encriptada en el iPhone.

La compañía también advierte que algunas tarjetas sin contacto podrían no ser aceptadas y que pueden existir límites para determinadas transacciones. Por ello, la disponibilidad de un método de pago concreto dependerá de las condiciones aplicables a la operación y de la plataforma utilizada por el comercio.