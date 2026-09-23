Cortes de agua en Bogotá: lista completa de barrios y cortes de hasta 27 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha programado una serie de interrupciones temporales en el suministro de agua para este miércoles 23 de septiembre de 2026.

Estas medidas responden a la ejecución de obras esenciales de mantenimiento preventivo, instalación de accesorios, renovación de redes y empates técnicos que buscan prevenir daños mayores en la infraestructura hídrica de la capital.

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A diferencia de los ciclos de racionamiento general, estos trabajos son sectorizados y afectarán de manera puntual a seis localidades específicas de la ciudad.

Localidades y barrios con suspensión del servicio

Los cortes programados se extenderán por un promedio de 24 horas, aunque algunas zonas puntuales experimentarán suspensiones de hasta 27 horas continuas debido a la complejidad de las obras técnicas:

Fontibón: Es una de las zonas con mayor impacto. Se reportan suspensiones en el barrio Salazar Gómez (de la Avenida Américas a la calle 13, entre carreras 60 y 68) por 24 horas a partir de las 7:00 a. m.

Asimismo, el barrio Montevideo (entre carreras 68D y 72, desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 22) tendrá un corte prolongado de 27 horas.