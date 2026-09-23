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Economía

Cortes de agua en Bogotá: lista completa de barrios y cortes de hasta 27 horas

Conozca las localidades que tendrán afectaciones en este servicio.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 23 de 2026
06:55 a. m.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha programado una serie de interrupciones temporales en el suministro de agua para este miércoles 23 de septiembre de 2026.

Estas medidas responden a la ejecución de obras esenciales de mantenimiento preventivo, instalación de accesorios, renovación de redes y empates técnicos que buscan prevenir daños mayores en la infraestructura hídrica de la capital.

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A diferencia de los ciclos de racionamiento general, estos trabajos son sectorizados y afectarán de manera puntual a seis localidades específicas de la ciudad.

Localidades y barrios con suspensión del servicio

Los cortes programados se extenderán por un promedio de 24 horas, aunque algunas zonas puntuales experimentarán suspensiones de hasta 27 horas continuas debido a la complejidad de las obras técnicas:

  • Fontibón: Es una de las zonas con mayor impacto. Se reportan suspensiones en el barrio Salazar Gómez (de la Avenida Américas a la calle 13, entre carreras 60 y 68) por 24 horas a partir de las 7:00 a. m.

Asimismo, el barrio Montevideo (entre carreras 68D y 72, desde la avenida calle 13 hasta la avenida calle 22) tendrá un corte prolongado de 27 horas.

  • Kennedy: Se programaron intervenciones de mantenimiento preventivo que afectarán a sectores como Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector, con afectaciones desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
  • Ciudad Bolívar: Los trabajos de instalación de accesorios incidirán desde las 9:00 a. m. por 24 horas en los barrios Verona, Ensueño y Sierra Morena (de la calle 68 Sur a la diagonal 69 Sur, entre carrera 45B y transversal 70D).
  • Barrios Unidos: En el sector de Los Andes, delimitado por la transversal 55 a la carrera 68 y entre calles 90 y 100, se adelantará la instalación de válvulas a partir de las 10:00 a. m. durante 24 horas.
  • Usaquén: La renovación de redes afectará al sector comercial y residencial de Unicentro (carreras 11 a 15, entre calles 116 y 127) desde las 10:00 a. m. por un espacio de un día completo.
  • Suba: Distintos polígonos y barrios de la localidad presentarán interrupciones temporales asociadas a labores de optimización preventiva en las tuberías locales.
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