Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de septiembre de 2026

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron este martes 22 de septiembre de 2026 una nueva jornada de sorteos en Colombia.

Como ocurre cada semana, los resultados generaron expectativa entre quienes ya tenían billetes o fracciones y esperaban conocer las combinaciones anunciadas oficialmente por cada entidad.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 22 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó durante la noche de este martes su sorteo semanal. Una vez finalizada la jornada, la combinación correspondiente al resultado principal quedó de la siguiente manera:

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026

Número: XXXX

Serie: XXX

La Cruz Roja cuenta con una de las loterías tradicionales del país y realiza sus sorteos los martes. Parte de los recursos generados por su operación están relacionados con la financiación de las actividades humanitarias desarrolladas por la institución en Colombia.

Además del resultado principal, cada jornada contempla diferentes reconocimientos secundarios establecidos dentro del plan oficial de premios.

Quienes tengan un billete correspondiente al sorteo deben contrastar la información directamente con los canales oficiales y conservarlo en buenas condiciones mientras realizan la respectiva verificación.

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 22 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila también llevó a cabo su tradicional sorteo de los martes. Para esta jornada, el resultado principal reportado fue:

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026

Número: XXXX

Serie: XXX

Esta lotería departamental tiene como uno de sus principales objetivos generar recursos destinados al sector de la salud. En 2025, la entidad informó que realizó aportes superiores a los 13.000 millones de pesos para este propósito.

Las personas que ya tengan un billete o fracción pueden revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, debido a que ambos datos son relevantes para verificar el resultado.

Ante cualquier diferencia entre información publicada en redes sociales o sitios no oficiales, debe prevalecer el reporte divulgado por cada lotería y el acta oficial correspondiente. Los juegos de suerte y azar están destinados exclusivamente a mayores de 18 años.