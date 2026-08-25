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¿Sorpresivo? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 25 de agosto de 2026

Descubra cómo abrió el dólar exactamente hoy 25 de agosto de 2026.

Foto: diseñado por Gemini.

Nicolás Forero

agosto 25 de 2026
08:33 a. m.
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El Banco de la República reportó que el dólar abrió en 3.050,00 pesos en la mañana de este martes 25 de agosto de 2026.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado llegó a 3.049,779 pesos y la Tasa Representativa del Mercado a 3.056,51 pesos.

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En medio de ese panorama, el precio de apertura, respecto a la jornada anterior, subió 11 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado ganó 8.39 pesos, que equivalen al 0.28 %.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de agosto de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con la del martes de la semana anterior (18 de agosto de 2026), tuvo un descenso de 72.14 pesos y el 2.31 %.

Tomando como referencia la TRM de hace un mes (25 de julio de 2026), el decrecimiento fue de 154.05 pesos, que representan un 4.8 %.

Analizando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (25 de agosto de 2025), la disminución fue de 951.56 pesos, que significan exactamente un 23.74 %.

Y, por último, teniendo en cuenta la primera TRM reportada en el 2026, hubo una pérdida de 700.57 pesos.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos movimientos del dólar?

"Cualquier novedad relacionada con la intervención del Tesoro en el mercado de bonos, ya sea en términos de implementación o de reacción del mercado a las recompras anunciadas, podría generar movimientos adicionales en los rendimientos y en el dólar. Además, la evolución del conflicto en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz, que permanece sin resolución, sigue siendo la variable geopolítica amplificadora de todos los escenarios", plantea Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"En un escenario favorable, el mercado podría consolidar la pausa de septiembre como escenario base y el USDCOP podría profundizar hacia 3.000–3.030 pesos", concluye.

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