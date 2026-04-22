De acuerdo con el informe Open Doors 2024/25 sobre Intercambio Educativo Internacional, la cifra de estudiantes colombianos en Estados Unidos alcanzó los 10.213, consolidando una tendencia de movilidad académica que se mantiene al alza. Sin embargo, el acceso a instituciones de élite sigue siendo un reto selectivo, pues en universidades como Harvard, solo figuran 78 colombianos matriculados actualmente.

De hecho, cifras de la Unesco y del Ministerio de Educación Nacional, revelan que menos del 3% de los estudiantes colombianos que se presentan logran ingresar a educación superior en el exterior.

Reconocido colegio apuesta para que más del 50 % de sus graduados ingresen a universidades extranjeras

Para mitigar esta brecha entre quienes desean ingresar a instituciones internacionales y quienes obtienen la admisión, colegios colombianos como el Vermont School en Medellín han desarrollado currículos especializados para facilitar la vinculación de los estudiantes a programas internacionales, logrando que más del 50 % de sus egresados cursen sus estudios en universidades prestigiosas del exterior; además, el 30 % de los jóvenes acceden a becas parciales o completas en estas instituciones globales.

La estrategia del colegio se fundamenta en la integración de tres pilares: el Bachillerato Internacional (IB), la metodología de inteligencia emocional RULER y la pertenencia a la Red Cognita, una de las redes internacionales de colegios más grande del mundo. “El diploma IB es un estándar que abre puertas en las mejores universidades del mundo, otorgando créditos y admisiones preferentes gracias al rigor de componentes como la Monografía y la asignatura de Teoría del Conocimiento (ToK). Bajo estos currículos formamos jóvenes capaces de enfrentar la competitividad de instituciones como el MIT, Oxford, Cambridge, LSE y la University of Toronto, universidades donde han sido admitidos nuestros estudiantes”, afirma Mauricio Ruiz, director de High School y del programa IB en la institución.

A la excelencia académica se suma el multilingüismo global, un enfoque con el que los estudiantes del Vermont School desarrollan competencias en tres idiomas: español como lengua materna, inglés como segunda lengua y una profundización en mandarín. Esta formación se complementa con el acceso a intercambios académicos con colegios de la red Cognita en América Latina, Asia y el Reino Unido, facilitando una mentalidad internacional desde los niveles de primaria.

Por su parte, el componente humano es gestionado a través de RULER, una metodología desarrollada por la Universidad de Yale que enseña a reconocer y regular emociones en todos los ciclos escolares. Este programa asegura que los egresados posean el perfil técnico para universidades de élite y actúen como líderes empáticos y ciudadanos comprometidos con el bien común a través de proyectos de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS).

Un caso de éxito es el de Alejandro Giraldo Zapata, estudiante de último grado del Vermont School, quien fue admitido en Sheridan College (Canadá), reconocida a nivel global por sus programas en animación y artes. El joven destaca que su formación en el colegio fue clave para alcanzar un nivel de inglés C1, desarrollar la disciplina exigida por este tipo de programas y acceder a espacios como ferias universitarias que le permitieron conocer y proyectar su ingreso a esta institución internacional.

Según el director del programa IB del Vermont School de Medellín, el modelo busca formar ciudadanos globales que operen como agentes de cambio positivo; por ello, sus acreditaciones internacionales y los resultados constantes en los procesos de ingreso son la evidencia de un sistema que abre puertas globales para las familias colombianas, entregando una educación de clase mundial con raíces en el contexto local.