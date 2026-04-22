CANAL RCN
Economía

Disney anunció aumentos importantes en sus precios de entrada a los parques de Orlando

Disney anunció los aumentos para la entradas de sus parques de Orlando en el 2027.

Disney
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 22 de 2026
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria del entretenimiento sigue ajustando sus tarifas de cara al futuro, y uno de los anuncios que más ha llamado la atención recientemente es el de Walt Disney World. El complejo confirmó que a partir de 2027 aplicará un nuevo incremento en los precios de las entradas a sus parques en Orlando, una medida que refleja tanto la alta demanda como los costos operativos crecientes del sector.

Según la información conocida, el valor máximo de un boleto por un día alcanzará los 219 dólares por persona (un poco más de $780.000), lo que representa un aumento frente al precio tope registrado durante este año, que llegó a los 209 dólares. Aunque no todos los visitantes pagarán esa cifra —ya que el sistema de tarifas es dinámico—, sí marca una referencia clara del encarecimiento progresivo de la experiencia Disney en Estados Unidos.

Las fotos de Fredy Guarín y Andreína Fiallo que encendieron los rumores de reconciliación
RELACIONADO

Las fotos de Fredy Guarín y Andreína Fiallo que encendieron los rumores de reconciliación

Un sistema de precios variable según temporada y parque

Uno de los aspectos clave para entender estos ajustes es que Disney maneja un modelo de precios flexible, que varía dependiendo de la época del año, la demanda y el parque elegido. No es lo mismo visitar en temporada baja que en fechas de alta afluencia, como vacaciones o festivos, donde los precios tienden a alcanzar su punto más alto.

Dentro del complejo, Magic Kingdom se mantiene como el parque con las tarifas más elevadas, impulsado por su popularidad y su oferta clásica de atracciones. En contraste, Animal Kingdom suele presentar las opciones más económicas, seguido por Epcot y Hollywood Studios, que se ubican en un rango intermedio.

Este esquema permite a los visitantes planificar su experiencia según presupuesto y preferencias, aunque también exige mayor anticipación para encontrar tarifas más accesibles.

Jugador que insultó a Colombia fue confundido y su club se pronunció de manera contundente
RELACIONADO

Jugador que insultó a Colombia fue confundido y su club se pronunció de manera contundente

Una tendencia al alza en la experiencia Disney

El incremento anunciado para 2027 no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia sostenida en los últimos años, donde Disney ha ajustado sus precios de manera gradual. Factores como la inversión en nuevas atracciones, mejoras tecnológicas y expansión de experiencias dentro de los parques influyen directamente en estas decisiones.

Para los viajeros, esto implica una planificación más cuidadosa, especialmente para quienes visitan desde el extranjero. El aumento en el costo de las entradas se suma a otros gastos como alojamiento, transporte y alimentación, lo que eleva el presupuesto total del viaje.

🔴Leverkusen vs. Bayern Múnich, semifinal de Copa de Alemania: hora y canal para ver EN VIVO
RELACIONADO

🔴Leverkusen vs. Bayern Múnich, semifinal de Copa de Alemania: hora y canal para ver EN VIVO

Aun así, Walt Disney World continúa siendo uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, y pese al incremento en sus tarifas, mantiene una demanda sólida. La expectativa ahora está en cómo reaccionará el público ante estos nuevos precios y si el valor percibido de la experiencia seguirá justificando la inversión para millones de visitantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Esta es la cantidad de hijos que puede recibir la pensión de sus padres: ley es clara

Comercio

Nueva marca de carros entra a competir fuerte en Colombia: estos son sus modelos y precios

Impuestos

Esto es lo que debe pagar de impuestos si vende una casa o apartamento en el país: haga cálculos

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Descubren a ladrones en medio de un intento de hurto en Transmilenio: se les señala de múltiples robos

Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un articulado con objetos robados minutos antes en la estación Héroes.

Conmebol

Equipo grande del FPC fue sancionado fuertemente por Conmebol: esto ocurrió

La Conmebol, mediante un comunicado, ya explicó las causas de la sanción impuesta.

Viral

Las fotos de Fredy Guarín y Andreína Fiallo que encendieron los rumores de reconciliación

Enfermedades

Estudio reveló que cinco días sin cosméticos reducen químicos peligrosos en el cuerpo

Venezuela

Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro