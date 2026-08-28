VIDEOS| Así se vivió un fuerte sismo que se volvió a registrar en Venezuela

En la tarde y la noche del jueves 27 de agosto de 2026, se presentaron al menos dos temblores que superaron la magnitud de 4.0 en Venezuela.

El primero, según el Servicio Geológico Colombiano, fue a las 5:48 de la tarde cerca de la costa de Venezuela, tuvo una magnitud de 4.4 y una profundidad superficial. Además, se sintió a 19 kilómetros de Isla Ratón, a 20 de Maracay y a 52 de Los Teques.

Por su parte, el segundo, que se reportó a las 7:38 de la noche, también tuvo una magnitud de 4.4 y una profundidad superficial, pero el epicentro se localizó en Aragua, exactamente a 24 kilómetros de Isla Ratón, a 29 de Maracay y a 34 de Los Teques.

En medio de esa coyuntura, en las redes sociales se publicaron un par de videos que registraron la fuerza de esos movimientos telúricos.

Videos: así se vivieron los nuevos sismos reportados en Venezuela

Una cámara de seguridad localizada en un parqueadero de Colonia Tovar, en el estado de Aragua, permitió observar que algunos vehículos se 'bambolearon' durante el movimiento telúrico y que tres hombres se alarmaron y se alejaron de ellos para protegerse.

Adicionalmente, dos horas después, otra cámara de seguridad ubicada en un parqueadero se 'sacudió', grabó cómo la tierra movió a las camionetas que estaban parqueadas y mostró que un grupo de hombres salió a correr de inmediato.

Este 28 de agosto de 2026 se reportó un temblor en Panamá: ¿dónde fue?

En la madrugada de este viernes 28 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano notificó que hubo un temblor en Panamá y que superó la magnitud de 3.0. Los detalles completos de ese movimiento telúrico son los siguientes:

1:46 a.m.

Epicentro: Panamá.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 64 kilómetros de Gaigirgordub (Panamá), a 101 de San Cristóbal del Chepo (Panamá) y a 105 de Palenque (Panamá).