Rockstar Games lanza adelanto exclusivo de 'GTA 6' en Netflix después de filtraciones de hackers

Marcando un hito en la historia del entretenimiento y los videojuegos, Rockstar Games lanzó el avance oficial del juego 'GTA 6' a través de la plataforma de streaming Netflix, este 27 de agosto.

Días después de conocerse la filtración de imágenes inéditas de la ciudad, clips de jugabilidad y el posible mapa detallado de la próxima entrega, la franquicia lanzó oficialmente 'Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI', un adelanto exclusivo de lo que será el juego que tiene su estreno previsto para el 19 de noviembre de 2026. Se hace una pequeña introducción con los personajes del juego y se muestra cómo serán diferentes actividades como el robo de carros o las peleas entre personajes.

Según expertos, las filtraciones tienen una razón y corresponden a una protesta en desaprobación a la decisión que tomó la compañía de no hacer un lanzamiento con el disco físico tradicional, lo que significaría la posibilidad de solo adquirirlo de forma digital; incluso los hackers advierten que si no se vuelve al disco físico, habría más filtraciones.

Ha sido desgarrador para nuestro equipo, y obviamente esta no es la forma en que pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo, expresaron en su comunicado.

Revuelo en redes sociales por el realismo que tendrá el juego

El nivel de detalle que hay en los movimientos de los personajes (fotorrealismo), la interacción de los mismos con objetos o la integración de redes sociales en el juego, ha causado un gran impacto en los usuarios que en redes sociales afirman que se tratará, posiblemente, de uno de los mejores videojuegos en mucho tiempo.

Sin embargo, hay opiniones divididas en la comunidad 'gamer' ya que algunos se muestran muy emocionados por lo que se podrá hacer en el juego y sus nuevas funciones, pero hay quienes creen que esta 'hiperrealidad' cambiará por completo el espíritu clásico del juego de ediciones pasadas.

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Exclusividad inicial para consolas

En un principio, el lanzamiento del juego del 19 de noviembre estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series y los jugadores de computadora deberán esperar para la versión de PC. "Si bien es lamentable que la experiencia de juego planificada ahora pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por sí mismos el 19 de noviembre", expresó la compañía en un comunicado emitido el 26 de agosto, en relación a la filtración.

Ahora solo resta esperar que llegue la fecha de lanzamiento y si los hackers cumplirán con su promesa de seguir saboteando el estreno si Rockstar no le da al público lo que pide.