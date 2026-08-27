Ministro de Vivienda Jaime Beltrán responde al Senado por viaje a Santa Marta en plena emergencia por el terremoto

El ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta cuestionamientos en el Senado tras la publicación de una fotografía por el medio Desigual que lo mostró junto a su familia en un hotel de Santa Marta, apenas cinco días después del terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

RELACIONADO Citan al ministro Jaime Andrés Beltrán a la plenaria de la Cámara tras escándalo por viaje a Santa Marta

53 horas de descanso en el Caribe

De acuerdo con el informe oficial remitido por el Ministerio de Vivienda, Beltrán permaneció en la capital del Magdalena desde el sábado 15 de agosto a las 11:00 de la mañana hasta el lunes 17 a las 4:00 de la tarde, es decir, un total de 53 horas.

El documento aclara que “no se presentó alguna ausencia en el ejercicio de las funciones” y que no existe protocolo interno que obligue al ministro a permanecer físicamente en Bogotá durante una emergencia nacional.

RELACIONADO Ministro Jaime Andrés Beltrán rompe el silencio y aclara la controversia por viaje a Santa Marta

Una sola reunión virtual

El ministro reportó como actividad oficial una reunión virtual de una hora, realizada el lunes 17 de agosto entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde, con sus viceministros.

Según el informe, el encuentro sirvió para evaluar resultados de la semana anterior y preparar una mesa técnica con representantes del Gobierno, el Congreso, la banca, gremios y organismos internacionales. Sin embargo, durante los días previos no se registraron otras reuniones relacionadas exclusivamente con la emergencia.

El Senado cuestionó si Beltrán tenía autorización para ausentarse entre el 14 y el 16 de agosto, en plena búsqueda de sobrevivientes. El ministro respondió que no solicitó permiso y que no existe documento que pruebe una autorización presidencial. Aunque se menciona que el presidente Abelardo de la Espriella estaba informado, no hay constancia oficial que respalde esa afirmación.