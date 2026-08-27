Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de agosto de 2026

Los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío volvieron a captar la atención de miles de jugadores este jueves 27 de agosto de 2026. Como ocurre cada semana, los participantes estuvieron pendientes de los números ganadores y de los premios mayores que entregan estos tradicionales juegos de azar en Colombia. A continuación, revise los resultados del último sorteo y compruebe cuidadosamente su billete.

Lotería de Bogotá: número ganador y premios del 27 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo correspondiente a este jueves 27 de agosto de 2026. El premio mayor volvió a ser el principal atractivo de la jornada para quienes adquirieron previamente su billete.

Estos fueron los resultados:

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá cuenta con diferentes premios secos y aproximaciones que ofrecen otras posibilidades de ganar. Por esta razón, la recomendación es verificar el billete completo y no limitarse únicamente a comprobar las cuatro cifras del premio principal.

Los jugadores también deben revisar que el número y la serie correspondan exactamente con los publicados en los canales oficiales antes de realizar cualquier reclamación.

Resultado de la Lotería del Quindío del 27 de agosto de 2026

La Lotería del Quindío también llevó a cabo su tradicional sorteo este jueves. Cientos de jugadores estuvieron atentos al resultado para saber si consiguieron alguno de los premios entregados durante la jornada.

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Si participó en el sorteo, conserve el billete en buenas condiciones mientras verifica los resultados. En caso de resultar ganador, es importante consultar directamente los canales oficiales de la lotería correspondiente para conocer los requisitos, documentos y plazos establecidos para reclamar el dinero.

Recuerde que los juegos de suerte y azar deben asumirse como una actividad de entretenimiento y practicarse de manera responsable. Verifique siempre los resultados en fuentes oficiales antes de entregar su billete o iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.