Bancolombia anuncia suspensión temporal en su App Mi Bancolombia: ¿Cuándo y en qué horario?

Usuarios de Bancolombia deben estar atentos: la App Mi Bancolombia tendrá cambios temporales por mantenimiento programado.

Bancolombia
Foto: Bancolombia

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
03:16 p. m.
Millones de usuarios de Bancolombia deberán estar atentos a una suspensión temporal de algunos de los servicios de su aplicación móvil. La entidad financiera informó que se realizará un mantenimiento programado con el objetivo de optimizar su plataforma digital.

Según la notificación compartida en la misma app, la suspensión iniciará el miércoles 17 de septiembre a las 2:30 a.m. y finalizará a las 4:00 a.m. Durante ese periodo, los clientes no podrán acceder con normalidad a varias funciones.

¿Qué servicios estarán suspendidos en Mi Bancolombia?

Bancolombia explicó en su mensaje que se verán afectados algunos procesos habituales de la aplicación.

“Haremos un mantenimiento en nuestros sistemas y no podrás hacer transferencias por Llaves ni Código !R. Usa Mi Bancolombia para transferir a cuentas inscritas y no inscritas”, indicó la entidad.

Esto quiere decir que los usuarios no podrán hacer transacciones mediante las opciones de Llaves o Código !R, herramientas utilizadas por muchos clientes para enviar dinero rápidamente.

Sin embargo, la app seguirá habilitada para transferencias a cuentas inscritas y no inscritas, lo que permitirá mantener cierta continuidad en los movimientos financieros básicos.

Recomendaciones para los clientes

La entidad financiera recomienda a sus clientes planear con anticipación las operaciones que necesiten realizar en esa franja de tiempo. Aunque el mantenimiento será corto, de apenas una hora y media, podría afectar a quienes necesitan enviar dinero en horarios nocturnos o muy temprano en la mañana.

Además, se recuerda que las demás funciones de la app, como consultas de saldo o transferencias entre cuentas previamente inscritas, continuarán habilitadas sin inconvenientes.

Cabe recordar que con este tipo de mantenimientos, Bancolombia busca garantizar mayor seguridad y estabilidad en sus canales digitales, que son utilizados a diario por millones de colombianos.

