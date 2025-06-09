Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre

Bancolombia anunció a sus clientes que la opción “Bre-B Tus Llaves” estará fuera de servicio de manera parcial debido a un mantenimiento programado.

La medida se extenderá durante cinco días, entre el 4 y el 9 de septiembre, en horarios nocturnos de 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

La entidad explicó que durante esas horas los usuarios no podrán ingresar a la opción, aunque sí podrán continuar usando las llaves ya registradas para realizar transferencias con normalidad.

¿Qué significa este mantenimiento en Bre-B?

El aviso hace parte del proceso de implementación del nuevo sistema de pagos del Banco de la República, Bre-B, que estará disponible en septiembre y que busca revolucionar la forma de hacer transferencias en Colombia.

cabe recordar que desde el 14 de julio los bancos habilitaron el registro de llaves de este mecanismo, que permitirá a los ciudadanos mover dinero en segundos, sin importar la entidad financiera, de manera gratuita y en cualquier momento.

Bancolombia precisó que la carga de llaves se realizará en tres fases:

Primera semana de septiembre: se cargan las llaves que hayan recibido al menos una transacción entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2025.

Desde el 12 de septiembre: se cargarán las llaves creadas con correo, documento, celular o código de negocio, incluyendo los números usados en Transfiya.

El 21 de septiembre: se asignará automáticamente una llave alfanumérica a todos los clientes activos que no tengan ninguna registrada.

Lo que deben saber los clientes de Bancolombia

La entidad aclaró que el proceso no es exclusivo de su aplicación, sino una disposición general del Banco de la República que busca consolidar la interoperabilidad de los pagos digitales.

Además, reiteró que los demás servicios digitales, como consultas o transferencias, seguirán funcionando de manera habitual mientras dure el mantenimiento nocturno de Bre-B.

De esta manera, Bancolombia pidió a sus usuarios estar atentos a las fechas y horarios, y recordó que las llaves registradas seguirán operativas sin necesidad de trámites adicionales.