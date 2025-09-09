Bancolombia alerta a millones de clientes con peligrosa estafa que roba sus datos y dinero de las cuentas

En la época donde las transacciones digitales y la banca móvil dominan el panorama financiero, la ciberdelincuencia evoluciona con rapidez, adoptando nuevas y sofisticadas formas para defraudar a los usuarios.

Recientemente, Bancolombia, una de las principales entidades financieras del país, ha emitido una alerta crucial sobre una modalidad de estafa que está afectando a miles de clientes: el smishing, una forma de phishing que utiliza mensajes de texto fraudulentos para robar datos y vaciar cuentas bancarias.

El smishing, una combinación de las palabras SMS y phishing, se ha convertido en una táctica preferida por los criminales debido a la confianza que los usuarios suelen depositar en la comunicación vía mensajes de texto.

A diferencia de los correos electrónicos, que a menudo son filtrados por programas antivirus, los SMS maliciosos logran llegar directamente a los teléfonos de las víctimas, camuflados como notificaciones legítimas de la entidad bancaria.

Alerta por peligrosa modalidad de estafa en Bancolombia

La modalidad de esta estafa es particularmente insidiosa. Los mensajes de texto fraudulentos, que circulan masivamente, buscan generar un sentido de urgencia o curiosidad en la víctima. Utilizan pretextos variados y convincentes, como la imposibilidad de entregar un paquete, la activación de un seguro, o incluso la notificación de un supuesto depósito o transferencia de dinero. El objetivo principal es uno solo: que el usuario haga clic en el enlace adjunto.

Una vez que el usuario cae en la trampa y accede al link, es redirigido a una página web falsa que imita a la perfección la interfaz oficial de Bancolombia o de otras plataformas como Nequi o Daviplata.

En este portal fraudulento, los criminales solicitan información sensible, como el nombre de usuario y la contraseña, para "verificar" la identidad de la persona. Sin embargo, en el instante en que el usuario ingresa sus credenciales, los delincuentes obtienen acceso total a su cuenta.

Lo que sigue es un proceso de robo veloz. Con el control de la cuenta, los estafadores realizan transferencias rápidas y despojan a las víctimas de sus ahorros en cuestión de minutos. El modus operandi demuestra una organización y velocidad que dificultan la reacción de los afectados, quienes a menudo solo se dan cuenta del fraude cuando es demasiado tarde.

A través de sus canales oficiales, la entidad ha recordado a sus clientes una regla de oro en materia de seguridad digital: Bancolombia nunca solicitará información confidencial a través de mensajes de texto, llamadas, videollamadas o correos electrónicos. La entidad ha precisado que sus enlaces oficiales siempre inician con el dominio "bancol.com", y cualquier otra dirección es, sin lugar a dudas, fraudulenta.