Colombianos podrán acceder a descuentos en intereses en el Fondo Nacional del Ahorro, según su edad

Durante los últimos días, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha anunciado una reducción significativa en sus tasas de interés para el programa "Generación FNA". Esta iniciativa está dirigida específicamente a jóvenes colombianos de entre 18 y 28 años, quienes ahora contarán con condiciones financieras sin precedentes para adquirir vivienda nueva o usada durante este año.

La medida surge como respuesta a los desafíos económicos actuales, donde el acceso a la financiación ha sido una de las principales barreras para que la juventud logre la independencia habitacional.

Según la entidad, el beneficio principal consiste en una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) sobre la tasa de interés vigente en el portafolio de la institución. En algunos casos, dependiendo del perfil de ahorro y el tipo de vivienda, las tasas podrían situarse en niveles históricamente competitivos para el mercado nacional.

El descuento se aplica dentro del proceso de evaluación crediticia y modifica la tasa nominal de acuerdo con el rango de edad del solicitante.

Estos son los beneficios que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro

Uno de los pilares de este anuncio para 2026 es la ampliación del porcentaje de financiación. Mientras que en el mercado tradicional se suele exigir una cuota inicial del 30%, los beneficiarios de "Generación FNA" podrán financiar hasta el 90% del valor del inmueble. Esto significa que el joven comprador solo deberá aportar un 10% como cuota inicial, facilitando el cierre financiero de la operación.

Créditos en Pesos: Con cuotas fijas durante todo el plazo (hasta 20 años).

Créditos en UVR: Con plazos que se extienden hasta los 30 años, permitiendo cuotas mensuales más bajas al inicio del crédito.

¿Quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben cumplir con criterios básicos de afiliación a la entidad. El requisito fundamental es estar vinculado al FNA mediante el sistema de Cesantías o a través de un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

En el caso del ahorro voluntario, la entidad ha enfatizado que la disciplina es la clave.

Para 2026, se exige un ahorro mínimo equivalente a 1,2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y alcanzar un puntaje interno de al menos 400 puntos en el sistema del Fondo.

"No buscamos solo grandes capitales, buscamos ahorradores constantes que demuestren su compromiso con el futuro de su hogar", señalaron voceros de la institución.