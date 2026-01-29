Viviendas usadas con Bancolombia desde $120 millones: catálogo de casas y apartamentos

Bancolombia anunció la apertura de un robusto portafolio inmobiliario. La entidad financiera puso a la venta más de 4.400 viviendas usadas, incluyendo casas y apartamentos, con precios competitivos que inician desde los $103 millones.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a techo propio para miles de colombianos que ven en la vivienda usada una alternativa más económica y de entrega inmediata frente a los proyectos sobre planos.

La oferta está disponible a través de la plataforma digital ‘Tu 360 Inmobiliario’, un ecosistema diseñado por el banco para centralizar la búsqueda de activos.

A diferencia de lo que muchos usuarios asumen, estas propiedades no forman parte de procesos de subastas judiciales tradicionales. Se trata de inmuebles recuperados mediante figuras legales como la terminación de contratos de leasing habitacional o el cierre de créditos hipotecarios, lo que agiliza los trámites de traspaso y garantiza una mayor seguridad jurídica para el comprador final.

¿Cómo comprar casas y apartamentos a través de Bancolombia?

Para acceder a este amplio inventario, los interesados deben ingresar al portal oficial de Tu 360 Inmobiliario de Bancolombia.

La herramienta permite a los usuarios aplicar filtros avanzados para personalizar la búsqueda según sus necesidades y capacidad de endeudamiento.

Entre las opciones de navegación, es posible segmentar por ciudad, tipo de inmueble (apartaestudios, casas o apartamentos), rango de precios, número de habitaciones y área construida.

Una vez el aspirante identifica la vivienda de su interés, puede iniciar el proceso de postulación directamente en línea.

La plataforma no solo exhibe las características físicas de la propiedad, sino que también ofrece simuladores financieros para que el cliente conozca de antemano el valor estimado de las cuotas mensuales si decide financiar la compra a través de la misma entidad, ya sea mediante un crédito hipotecario convencional o un nuevo contrato de leasing.

Ventajas de la vivienda usada y la oferta de inmuebles recuperados en Bancolombia

La compra de propiedad raíz bajo esta modalidad está ganando terreno en las principales capitales colombianas.

Al ser viviendas ya construidas, el impacto social y económico es visible, permitiendo a las familias mudarse en tiempos más cortos y, a menudo, en zonas ya consolidadas con acceso a servicios públicos, transporte y comercio.

Además, el hecho de que sean propiedades recuperadas por el banco elimina intermediarios innecesarios y ofrece precios que suelen estar por debajo del promedio del mercado comercial de segunda mano.

Este movimiento estratégico de Bancolombia no solo beneficia a quienes buscan su primer hogar, sino también a inversionistas que desean activos para arrendamiento.

Con opciones que se adaptan a diversos bolsillos, desde soluciones habitacionales económicas hasta propiedades de mayor metraje, el banco busca dinamizar su cartera y ofrecer soluciones reales ante el déficit habitacional que persiste en varias regiones del territorio nacional.