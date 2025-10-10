Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar

El sueño de tener casa propia se vuelve más accesible para miles de colombianos gracias a la más reciente oferta inmobiliaria de Bancolombia. La entidad financiera ha puesto a disposición del público un amplio catálogo de inmuebles usados, con precios que arrancan en tan solo $90 millones de pesos, una oportunidad única para invertir en vivienda a costos considerablemente inferiores a los del mercado tradicional.

Esta iniciativa se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan optimizar sus recursos y, a la vez, asegurar un patrimonio.

Los bienes ofertados, que incluyen apartamentos, casas, lotes y oficinas, provienen de procesos de recuperación (principalmente por leasing habitacional o créditos hipotecarios) y se venden de forma directa por el banco, lo que agiliza el trámite y evita los complejos procesos de remate judicial.

Estas son las ofertas de vivienda que da Bancolombia

La diversidad de la oferta abarca varias regiones del país, aunque las opciones con los precios más bajos se concentran en zonas específicas, lo que representa una excelente oportunidad para acceder a vivienda de interés social o asequible.

Los precios más competitivos, que inician en $90 millones de pesos, se encuentran en municipios cercanos a grandes capitales o en ciudades intermedias. Entre los inmuebles más destacados por su bajo costo, se encuentran:

Apartamentos en Soacha (Cundinamarca): Un apartamento con un área construida de 42,5 m2 se ofrece por $90'000.000. Otra opción en Soacha, en el sector Compartir, con 38,14 m2, está disponible por $95'000.000.

Apartamentos en Amagá (Antioquia): Se encuentra un apartamento con un área de 34 m² a un precio de $94'000.000.

Se encuentra un apartamento con un área de 34 m² a un precio de $94'000.000. Bogotá: Apartamentos desde $115'000.000 y $120'000.000 en zonas como Gran Britalia y Usme.

Medellín (Antioquia): Se pueden encontrar apartamentos en el barrio Belén con precios que rondan los $117'000.000.

Santa Marta (Magdalena): Hay alternativas desde los $103'000.000 en sectores como Cisne y Parques de Bolívar.

Es importante destacar que la totalidad de estos bienes son usados, por lo que los interesados deben considerar aspectos como la antigüedad, el estado de conservación y las posibles reformas o adecuaciones necesarias.

No obstante, esta característica es la que permite que los precios sean tan atractivos, ofreciendo un punto de entrada al mercado inmobiliario para compradores con presupuestos limitados.

Así puede acceder a las ofertas de Bancolombia

Los interesados pueden acceder al catálogo completo de propiedades a través del portal "Venta de Usados" en la página web oficial del banco o mediante su plataforma inmobiliaria Tu360Inmobiliario.

Acceda a la sección de Venta de Usados de Bancolombia. Utilice los filtros disponibles para seleccionar la ciudad, el tipo de inmueble (casa, apartamento, lote, etc.) y el rango de precio deseado. Se recomienda filtrar por el precio más bajo para visualizar las ofertas desde los $90 millones.

Cada inmueble cuenta con una ficha técnica que incluye el área construida, el número de habitaciones, la antigüedad y, en la mayoría de los casos, fotografías. El banco suele ofrecer la opción de descargar un archivo en Excel con el listado completo de activos, facilitando una revisión detallada de todas las opciones.

Si un inmueble es de su interés, el usuario debe pulsar la opción "Ir a datos de contacto" o "Solicitar asesoría" y diligenciar el formulario con su información personal (nombre, teléfono, ciudad) y el inmueble de su interés.

Tras la solicitud, un asesor especializado de Bancolombia se comunicará con el interesado en un plazo estimado de cinco días hábiles. Este asesor proporcionará información adicional, aclarará dudas sobre el estado del bien y las condiciones de compra.