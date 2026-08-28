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Hallaron a los presuntos responsables de los devastadores incendios en Tolima: fueron sorprendidos avivando el fuego

Las autoridades aseguran que un mes antes ya habían sido requeridos por un hecho similar.

Presuntos responsables del incendio en Tolima
Foto: Fiscalía General de la Nación

Valentina Bernal

agosto 28 de 2026
07:17 a. m.
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Mientras las autoridades avanzan las investigaciones para establecer si algunas de las conflagraciones en Tolima fueron provocadas de manera intencional, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de causar graves daños ambientales en zona rural del municipio de Dolores.

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Se trata de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron capturados luego de que unidades de la Policía los encontraran, presuntamente, avivando un incendio durante unas quemas que no estaban autorizadas.

Atraparon a los presuntos responsables de provocar los incendios en Tolima

Los hechos por los que fueron procesados ocurrieron el pasado 25 de agosto en un predio ubicado en la vereda La Guacamaya, zona rural del municipio de Dolores.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional y, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, encontraron a los dos hombres en medio de unas quemas no autorizadas.

Según el material recopilado por las autoridades, estarían avivando las llamas, una situación que habría terminado provocando un incendio forestal de importantes proporciones.

La emergencia requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, que logró controlar el fuego y evitar que continuara extendiéndose hacia otras áreas.

El incendio que habría sido provocado por estos sujetos afectó seis hectáreas

Una verificación técnica realizada posteriormente permitió establecer que el fuego afectó un área cercana a las seis hectáreas.

El incendio provocó daños en el suelo y en la cobertura vegetal de la zona, además de generar afectaciones sobre especies silvestres que habitaban el sector.

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Por la magnitud del daño ambiental, la Fiscalía inició el proceso judicial contra los dos hombres, a quienes considera responsables de los hechos.

Ya habían sido advertidos por realizar una conducta similar

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es que, según la Fiscalía, este no sería el primer episodio relacionado con quemas protagonizado por los dos procesados.

El 24 de julio, aproximadamente un mes antes del incendio por el que ahora fueron judicializados, las autoridades habrían requerido a estas mismas personas por una conducta similar.

En esa oportunidad, se les habría advertido sobre la prohibición de continuar realizando este tipo de prácticas.

Pese a ello, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los dos hombres habrían reincidido y nuevamente fueron encontrados en medio de una quema no autorizada.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía?

Ante la gravedad de los hechos y la presunta recurrencia de este comportamiento, una fiscal de la Seccional Tolima presentó a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado ante un juez de control de garantías.

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A los dos hombres les fueron imputados los delitos de incendio y deforestación. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos que les fueron imputados.

Sin embargo, el juez determinó que deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra, por lo que se les impuso una medida de aseguramiento intramural.

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