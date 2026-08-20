Bancolombia baja sus tasas de interés a menos del 10%: ¿Cuáles créditos aplicarán?

La principal entidad bancaria de Colombia anunció un alivio financiero histórico para promover la recuperación económica y el acceso a la propiedad. Conozca cuáles son los créditos beneficiados y cómo funcionará.

Bancolombia dio un golpe de opinión en el sector financiero colombiano al anunciar una drástica e inesperada reducción en sus tasas de interés para diversas líneas de crédito. La medida coloca las tasas de ciertas opciones de financiación por debajo de la barrera del 10 % efectivo anual (E.A.), una cifra significativamente menor al promedio actual del mercado.

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Esta decisión busca ofrecer un salvavidas a la economía de los hogares y dinamizar sectores estratégicos como la construcción, la vivienda y el aparato productivo de pequeños y medianos emprendedores.

¿Cuáles son los créditos con tasas por debajo del 10 %?

La reducción implementada por la entidad no aplica para la totalidad del portafolio comercial de manera generalizada, sino para productos específicos orientados a la inversión patrimonial y al fortalecimiento financiero. Entre las opciones destacan:

Financiación de Vivienda y Leasing Habitacional: Bancolombia dispuso tasas preferenciales que parten desde el 8 % y 9 % E.A. para la compra de vivienda nueva o usada. En el contexto actual, donde los promedios del mercado hipotecario suelen situarse cerca del 14 %, esta oferta representa una rebaja cercana al 50 % en el costo del financiamiento para miles de familias.

Líneas Especiales de Consumo y Microcrédito: La entidad fijó tasas de hasta el 10 % E.A. para líneas especiales destinadas a trabajadores independientes, pequeños empresarios y la reactivación del flujo de caja en zonas focalizadas.

Créditos Empresariales y Operativos: Para el sector productivo y corporativo, el banco estructuró opciones atadas al Indicador Bancario de Referencia (IBR + 0), buscando mitigar los costos financieros de las empresas y proteger el empleo.

¿Qué deben cumplir los clientes para acceder a ello?

Para garantizar que el beneficio llegue a los usuarios finales y se mantenga un control adecuado del riesgo financiero, Bancolombia definió requerimientos específicos para el desembolso de estos préstamos.

En primer lugar, la entidad prioriza la vinculación de los solicitantes mediante cuentas de nómina o esquemas de fidelización; en el caso de la cartera hipotecaria, las mejores tasas se asignan a quienes reciben su salario en el banco o adquieren inmuebles en proyectos financiados por la misma institución.

Asimismo, la condición clave de este programa es su exclusividad para nuevos desembolsos aprobados durante la vigencia de la oferta o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, por lo que el ajuste no opera de forma retroactiva sobre deudas adquiridas previamente.

Finalmente, la medida está estrictamente focalizada en propósitos de alto impacto económico, concentrando sus beneficios en la compra o remodelación de vivienda urbana y rural, así como en la financiación de capital de trabajo e inventarios para el sector empresarial.