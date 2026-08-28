Dolor en el cine: murió reconocido actor tras un diagnóstico incorrecto

La industria cinematográfica de Estados Unidos se encuentra devastada debido a que se confirmó la muerte de un importante actor de la década de los 90.

Samuel Monroe Jr., que nació el 28 de noviembre de 1973 en Los Ángeles, California, y también se desempeñó como productor musical, falleció el 26 de agosto de 2026, a sus 52 años.

Este actor inició su trayectoria haciendo parte de la serie 'Out All Night' y, posteriormente, también trabajó en proyectos exitosos como 'Menace II Society', 'The Players Club', 'Murder One', 'Set It Off', 'The Steve Harvey Show' y 'Payment Received'.

Monroe Jr. lidió con una batalla médica durante más de un año y, de acuerdo con su esposa, falleció en el Hospital Providence Saint Joseph de Burbank, situado en California.

¿Cuál fue la enfermedad contra la que batalló Samuel Monroe Jr., el reconocido actor de Estados Unidos?

Samuel Monroe Jr. padecía meningitis y una neumonía que fue causada por una bacteria.

Sin embargo, según sus familiares, el actor recibió diagnósticos equivocados durante ocho meses y, cuando se descubrió lo que en realidad le estaba sucediendo, las infecciones ya se habían extendido a su cerebro y columna.

En consecuencia, esta estrella del cine tuvo que someterse a tres cirugías en el cerebro, sufrió convulsiones recurrentes y perdió su movilidad.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Samuel Monroe Jr., el reconocido actor de Estados Unidos

Luego de que se confirmó el deceso de Samuel Monroe Jr., sus seguidores expresaron una gran cantidad de mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Descansa en paz", "con su talento iluminó las pantallas", "nos dejó momentos clásicos que serán inolvidables", "aún era muy joven", "no lo puedo creer", "mucha fortaleza para sus seres queridos", "qué triste" y "siempre lo tendremos presente", han sido algunas de las reacciones.