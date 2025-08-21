Bancolombia abre nuevas ofertas de casas y apartamentos que van desde los 90 millones de pesos

Una de las entidades de mayor auge en Colombia como lo es Bancolombia, ha lanzado una atractiva iniciativa para facilitar el acceso a la vivienda a miles de colombianos, poniendo a disposición a través de su portal 'Tu360Inmobiliario' una amplia variedad de casas y apartamentos con precios que se adaptan a diversos presupuestos, con una oferta inicial desde los $90 millones de pesos.

Esta propuesta busca dinamizar el mercado inmobiliario en el país, ofreciendo soluciones habitacionales tanto nuevas como usadas en importantes ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá, además de municipios clave como Soledad y Soacha.

El portal mencionado, se presenta como una vitrina digital donde los interesados pueden explorar un catálogo de propiedades que cubren todos los rangos de precios y características, desde los mencionados $90 millones hasta los $20 mil millones de pesos.

La plataforma no solo agrupa las ofertas, sino que también sirve como el canal principal para solicitar el financiamiento a través de Bancolombia, simplificando el proceso para los futuros propietarios.

Una de las grandes ventajas que se destaca es que muchas de estas propiedades son elegibles para subsidios gubernamentales, incluyendo los programas de Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y No VIS, lo que amplía las oportunidades para un mayor número de personas que buscan adquirir su primera vivienda o invertir en el sector.

Foto: Bancolombia

La entidad bancaria ha aclarado que su función es la de administrar la plataforma y proveer los créditos hipotecarios, mientras que la responsabilidad sobre la calidad, la garantía y cualquier inconveniente relacionado con el inmueble recae directamente en la constructora o el vendedor.

Este modelo de negocio permite que Bancolombia se concentre en su experiencia principal, que es la financiación, dejando a los especialistas del sector inmobiliario la gestión de las propiedades.

“Nosotros administramos el portal Tu360Inmobiliario al que se vinculan los vendedores para exponer sus inmuebles”, advirtieron desde la entidad.

¿Qué propiedades se ofrecen?

Entre las propiedades que han sido destacadas en la plataforma se encuentran opciones en diversas ubicaciones, como el condominio El Conquistador en Soacha, Cundinamarca, donde se ofrecen casas de tres habitaciones y dos baños desde $95 millones.

En el barrio Usme de Bogotá, hay casas disponibles a partir de $90 millones. Estas cifras demuestran el compromiso de Bancolombia por democratizar el acceso a la vivienda, facilitando la compra de inmuebles en zonas de alto desarrollo y con gran proyección.

La variedad de precios y ubicaciones responde a la necesidad de atender a un mercado diverso, con distintos perfiles económicos y preferencias geográficas.

¿Cómo aplicar a estas ofertas de casas y apartamentos?

El proceso para acceder a esta oferta es sencillo y está diseñado para ser accesible tanto para clientes del banco como para quienes no lo son.

Los interesados deben ingresar al portal, seleccionar la opción de compra de vivienda, y seguir una serie de pasos que incluyen la entrega de información personal y financiera, la elección de la propiedad deseada y el envío de la solicitud de crédito.

Una vez enviada la información, el banco evalúa la capacidad de endeudamiento del solicitante y emite una respuesta en un plazo determinado, agilizando el proceso de aprobación y permitiendo a los compradores tomar decisiones informadas con rapidez.