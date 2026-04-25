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Bancolombia suspenderá servicios este fin de semana: horarios y canales afectados

Bancolombia realizará mantenimientos este 25 y 26 de abril. Conozca los horarios y qué servicios estarán fuera de operación para evitar contratiempos.

Foto: Bancolombia y Freepik

Noticias RCN

abril 25 de 2026
08:16 a. m.
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Este fin de semana, Bancolombia realizará jornadas de mantenimiento tecnológico que impactarán varios de sus canales digitales más usados.

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La entidad explicó que estos ajustes buscan mejorar la estabilidad de sus plataformas y evitar fallas como las que se han registrado recientemente, pero durante algunas horas clave no se podrán hacer transferencias ni pagos desde ciertos servicios.

Las intervenciones están programadas para la madrugada del sábado 25 y el domingo 26 de abril, por lo que el llamado principal es a anticipar cualquier movimiento financiero y evitar contratiempos.

Canales de Bancolombia que no funcionarán este fin de semana

Durante los horarios establecidos, los usuarios no podrán acceder a herramientas como PSE, el Botón Bancolombia, la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas.

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Estos servicios son fundamentales para pagos en línea, transferencias y consultas, por lo que su suspensión podría afectar a quienes suelen hacer transacciones en la madrugada.

El banco reiteró que estos trabajos hacen parte de mejoras periódicas en su infraestructura. Aun así, recomendó programarse con tiempo para evitar inconvenientes, especialmente quienes realizan compras nocturnas o manejan sus finanzas fuera del horario habitual.

Horarios y recomendaciones para los usuarios

La jornada más amplia será el domingo 26 de abril, desde la 1:00 a. m. hasta las 6:30 a. m. En ese lapso, la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas no estarán disponibles para transferencias, consultas ni manejo de productos financieros. Además, la funcionalidad de “Bolsillos” también quedará inactiva.

La entidad fue enfática en sus canales oficiales: “¡Prográmate con App Mi Bancolombia!” y “¡Prográmate con Sucursal Virtual Personas!”. También advirtió: “¡Prográmate con Bolsillos! El domingo 26 de abril desde la 01:00 a. m. hasta las 06:30 a. m, Bolsillos estará inactivo por mantenimiento en la app Mi Bancolombia y en la Sucursal Virtual Personas. Mueve tu plata antes o después de este horario”.

Como alternativa, los clientes podrán usar tarjetas débito o crédito para compras o retiros mientras duren las suspensiones.

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