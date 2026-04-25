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Hora y cómo ver en vivo la transmisión del concierto de Ryan Castro en Medellín

Conoce la hora del concierto de Ryan Castro en Medellín y cómo ver la transmisión en vivo desde la Feria de Ganado este 25 de abril de 2026.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 25 de 2026
07:26 a. m.
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Medellín se prepara para una noche histórica con el concierto de Ryan Castro, quien regresa a su ciudad natal con el esperado Sendé World Tour – De Regreso a Casa.

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El evento se realizará este sábado 25 de abril de 2026 en el estadio Estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más importantes del país.

El show promete ser una celebración de la música urbana, con un artista que hoy es referente del género y que logró un lleno total en cuestión de minutos, dejando a miles de fanáticos sin boleta.

Hora y cómo ver en vivo el concierto de Ryan Castro

El concierto de Ryan Castro iniciará en la noche del 25 de abril, y se espera que el espectáculo arranque después de la apertura de puertas en el Atanasio Girardot, con una puesta en escena cargada de energía, invitados especiales y sorpresas para el público.

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Sin embargo, quienes no lograron conseguir entrada también podrán vivir la experiencia. El Distrito de Medellín confirmó que habrá transmisión en vivo del concierto desde la Feria de Ganado, un espacio habilitado para que los fanáticos disfruten del evento de manera gratuita.

Transmisión gratuita desde la Feria de Ganado

La iniciativa hace parte del proyecto “Seteos”, impulsado por Medellín Music Lab, que busca acercar la música en vivo a la ciudadanía y apoyar el talento local. En esta ocasión, el evento contará con el respaldo de entidades como la Secretaría de Juventud de Medellín, Telemedellín y el Metro de Medellín.

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“AWOO!! Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados TOTALMENTE GRATIS a nuestra transmisión oficial del concierto”, expresó el artista en sus redes sociales.

El ingreso será libre, pero se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar. Además, se habilitó un formulario oficial para más información a través del enlace compartido por Medellín Music Lab.

Con esta transmisión, Medellín busca que nadie se quede por fuera de uno de los conciertos más esperados del año, convirtiendo la ciudad en un gran escenario musical abierto para todos.

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