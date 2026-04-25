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Así puede planear su llegada y salida de la Feria del Libro en Transmilenio

Conozca cómo planear su viaje al evento literario más importante en Bogotá.

¿Cómo llegar y salir de la Feria del Libro en Transmilenio?
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

abril 25 de 2026
07:26 a. m.
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Del 21 de abril al 4 de mayo se está realizando la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 en Corferias, uno de los eventos culturales más importantes del país.

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Ante la alta afluencia de visitantes, las autoridades recomiendan planear con anticipación los desplazamientos, especialmente si se utilizará el sistema Transmilenio.

¿Cómo puedo llegar a la Feria del Libro en Transmilenio?

Para facilitar la movilidad de los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el sistema Transmilenio dispone de herramientas digitales que permiten organizar los trayectos de forma rápida y eficiente.

Una de las principales opciones es la aplicación TransMiApp, en la que los usuarios pueden consultar las mejores rutas según su punto de origen y destino.

Para usarla, solo deben ingresar a la opción “planea tu viaje”, escribir los lugares de salida y llegada, y automáticamente el sistema mostrará las alternativas disponibles, junto con detalles útiles para completar el recorrido.

¿Cómo saber sobre estaciones cerradas de Transmilenio, cambios de ruta o manifestaciones?

Los usuarios pueden mantenerse informados en tiempo real sobre la operación del sistema a través del canal oficial de WhatsApp de Transmilenio, donde se publican novedades y alertas que pueden afectar los desplazamientos.

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También está disponible el sitio web oficial del sistema, en el que se puede consultar información actualizada sobre rutas, cambios y funcionamiento del servicio.

Entre las recomendaciones clave para quienes asistirán al evento, se destaca llevar recargada la tarjeta TuLlave, ya que esto permitirá un ingreso más ágil al sistema.

Quienes cuentan con tarjeta personalizada tienen beneficios adicionales como transbordos a 0 pesos, dos viajes a crédito al día y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de pérdida.

Con estas herramientas, los asistentes podrán planear mejor sus trayectos y evitar contratiempos durante su visita a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en Corferias.

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