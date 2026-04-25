¿Qué le queda a Colombia para clasificar al Mundial Femenino?: así va la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina mantiene intacto su sueño de clasificar a la Copa del Mundo de 2027, que se disputará en Brasil. A falta de dos jornadas para el cierre de la Liga de Naciones, el equipo nacional se encuentra en una posición privilegiada, aunque con un margen de error mínimo en la recta definitiva del torneo.

El conjunto dirigido por Ángelo Marsiglia viene de igualar en la más reciente fecha frente a Argentina Femenina, resultado que dejó a ambas selecciones en lo más alto de la tabla con 14 puntos. Sin embargo, el liderato le pertenece parcialmente al combinado albiceleste gracias a una mejor diferencia de gol, lo que añade presión al equipo colombiano en las fechas restantes.

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Un cierre apretado por los cupos directos

La Liga de Naciones otorga dos plazas directas al Mundial, por lo que cada punto en esta fase final es determinante. Colombia ha mostrado regularidad a lo largo del certamen, pero el empate reciente la obliga a no ceder terreno si quiere asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

El panorama es claro: aunque comparte el primer lugar, cualquier tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones. Equipos como Argentina siguen al acecho y cuentan con una ligera ventaja, lo que convierte las últimas dos jornadas en auténticas finales para las dirigidas por Marsiglia.

La obligación de ganar para asegurar el objetivo

El calendario marca dos compromisos decisivos para Colombia. Primero deberá medirse ante Uruguay Femenina, en un duelo que en el papel luce accesible, pero que no permite exceso de confianza. Posteriormente, cerrará su participación enfrentando a Paraguay Femenina en condición de visitante, un partido que podría definir su futuro.

La consigna es clara: ganar ambos encuentros para no depender de otros marcadores. Con dos victorias, Colombia aseguraría su presencia en la próxima Copa del Mundo y confirmaría el crecimiento sostenido del fútbol femenino en el país.

El equipo nacional llega a esta instancia con argumentos futbolísticos y una base sólida que ha demostrado competitividad en el ámbito internacional. Ahora, todo se reduce a mantener la concentración y responder en los momentos clave, en una recta final que puede marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino colombiano.