La SIC frenó estas apps de préstamos por abusos en Colombia: así operaban

Las apps de préstamos frenadas por la SIC en Colombia quedaron bajo la lupa tras más de 1.500 denuncias de usuarios que reportaron acceso indebido a sus datos personales y prácticas de cobro intimidatorias.

La investigación, iniciada en 2022, determinó irregularidades graves en el manejo de información y condiciones de crédito.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) identificó que la empresa CONSTRUIR COMUNDO S.A.S. operaba estas plataformas: Popcash, Eastbay, Móvil Crédito y Vida Luja con esquemas que vulneraban la normativa de protección de datos personales.

¿Qué irregularidades detectó la SIC en apps de préstamos?

Según la SIC, las aplicaciones accedían sin autorización a contactos, fotos y archivos almacenados en los celulares de los usuarios. Esta información era utilizada como mecanismo de presión cuando los deudores se atrasaban en los pagos.

Los reportes indican que los préstamos otorgados eran inferiores a los prometidos, con plazos de pago de apenas siete días e intereses elevados. Al presentarse retrasos, incluso de un día, se activaban prácticas de cobro fuera de la ley.

Entre las acciones denunciadas se encuentran:

Envío de mensajes intimidatorios a familiares y conocidos

Difusión de imágenes manipuladas de los usuarios

Señalamientos de fraude o incumplimiento

En varios casos, las víctimas recibieron mensajes con fotografías editadas de su cédula y rostro, acompañadas de textos que los calificaban como “malos pagadores”.

La SIC calificó estas prácticas como una vulneración grave a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, al evidenciar tratamiento indebido de información sensible sin autorización.

¿Qué medidas tomó la SIC frente a estas aplicaciones?

La entidad ordenó frenar estas aplicaciones por infringir el régimen de protección de datos. Sin embargo, no se impusieron multas debido a que la empresa responsable se encuentra en proceso de liquidación.

A pesar de ello, la SIC reiteró que las conductas identificadas constituyen una infracción grave y advirtió a los ciudadanos sobre los riesgos de otorgar permisos a este tipo de plataformas.

La entidad recomendó revisar cuidadosamente los accesos que solicitan las aplicaciones financieras y evitar compartir información personal sin conocer su uso.

El caso de las apps de préstamos frenadas por la SIC evidencia los riesgos de algunas plataformas digitales en Colombia y refuerza la importancia de proteger los datos personales frente a prácticas ilegales de cobro.