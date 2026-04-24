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La SIC frenó estas apps de préstamos por abusos en Colombia: así operaban

Estas apps de préstamos fueron frenadas por la SIC en Colombia. ¿Cómo operaban?

Aplicaciones SIC
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 24 de 2026
05:08 p. m.
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Las apps de préstamos frenadas por la SIC en Colombia quedaron bajo la lupa tras más de 1.500 denuncias de usuarios que reportaron acceso indebido a sus datos personales y prácticas de cobro intimidatorias.

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La investigación, iniciada en 2022, determinó irregularidades graves en el manejo de información y condiciones de crédito.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) identificó que la empresa CONSTRUIR COMUNDO S.A.S. operaba estas plataformas: Popcash, Eastbay, Móvil Crédito y Vida Luja con esquemas que vulneraban la normativa de protección de datos personales.

¿Qué irregularidades detectó la SIC en apps de préstamos?

Según la SIC, las aplicaciones accedían sin autorización a contactos, fotos y archivos almacenados en los celulares de los usuarios. Esta información era utilizada como mecanismo de presión cuando los deudores se atrasaban en los pagos.

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Los reportes indican que los préstamos otorgados eran inferiores a los prometidos, con plazos de pago de apenas siete días e intereses elevados. Al presentarse retrasos, incluso de un día, se activaban prácticas de cobro fuera de la ley.

Entre las acciones denunciadas se encuentran:

  • Envío de mensajes intimidatorios a familiares y conocidos
  • Difusión de imágenes manipuladas de los usuarios
  • Señalamientos de fraude o incumplimiento

En varios casos, las víctimas recibieron mensajes con fotografías editadas de su cédula y rostro, acompañadas de textos que los calificaban como “malos pagadores”.

La SIC calificó estas prácticas como una vulneración grave a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, al evidenciar tratamiento indebido de información sensible sin autorización.

¿Qué medidas tomó la SIC frente a estas aplicaciones?

La entidad ordenó frenar estas aplicaciones por infringir el régimen de protección de datos. Sin embargo, no se impusieron multas debido a que la empresa responsable se encuentra en proceso de liquidación.

A pesar de ello, la SIC reiteró que las conductas identificadas constituyen una infracción grave y advirtió a los ciudadanos sobre los riesgos de otorgar permisos a este tipo de plataformas.

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La entidad recomendó revisar cuidadosamente los accesos que solicitan las aplicaciones financieras y evitar compartir información personal sin conocer su uso.

El caso de las apps de préstamos frenadas por la SIC evidencia los riesgos de algunas plataformas digitales en Colombia y refuerza la importancia de proteger los datos personales frente a prácticas ilegales de cobro.

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