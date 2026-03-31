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Bancolombia anunció cambios en retiros de cajeros: así beneficiará a miles de usuarios

Bancolombia anunció cambios en sus cajeros que permitirán retiros sin contacto. La medida busca mejorar la seguridad y agilizar las transacciones para miles de usuarios.

Bancolombia anunció cambios en retiros de cajeros: así beneficiará a miles de usuarios

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:25 a. m.
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El banco Bancolombia dio un paso importante en la modernización de sus servicios al habilitar los retiros de efectivo sin contacto en miles de cajeros automáticos del país.

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La medida, que ya comenzó a implementarse, busca mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la seguridad en las transacciones.

Según la entidad, más de 4.000 cajeros de su red ya cuentan con esta tecnología, disponible inicialmente para clientes con tarjetas de crédito Visa. En total, cerca de 983.000 usuarios podrán acceder a esta nueva modalidad, que elimina la necesidad de insertar la tarjeta en el dispositivo.

Retiros sin contacto: así funciona la nueva tecnología de Bancolombia

El sistema opera mediante tecnología NFC (Near Field Communication), la misma que se utiliza en pagos sin contacto en comercios. Para retirar dinero, el usuario solo debe acercar su tarjeta al lector del cajero, ingresar su clave y completar la operación.

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“Este hito representa un paso significativo en la evolución de este canal físico, alineándolo con las tendencias globales de experiencias financieras más ágiles, más seguras y sin contacto”, señaló Bancolombia.

La entidad explicó que este cambio reduce el tiempo de las transacciones, ya que elimina pasos como la inserción y expulsión de la tarjeta, además de evitar fallas por desgaste del plástico o problemas de lectura.

Más seguridad y menos riesgo de fraude

Uno de los principales beneficios de esta nueva modalidad es el refuerzo en la seguridad. Al no tener que insertar la tarjeta, se reduce la exposición a fraudes como el “skimming”, una técnica utilizada para clonar tarjetas mediante dispositivos instalados en los cajeros.

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Además, el usuario mantiene el control de su tarjeta durante toda la operación, lo que disminuye el riesgo de que el dispositivo sea retenido o manipulado.

Bancolombia también confirmó que continuará ampliando esta tecnología a otros productos, como tarjetas débito y diferentes franquicias, con el objetivo de extender su cobertura en toda la red.

Con más de 5.800 cajeros en el país, el banco lidera este tipo de innovación en Colombia, apostando por servicios más rápidos, seguros y adaptados a las nuevas necesidades digitales.

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