Bancolombia lanzó “Tu Puntaje Crediticio”: así puede saber si le prestan dinero o no

El banco Bancolombia puso en marcha “Tu Puntaje Crediticio”, una nueva funcionalidad dentro de su aplicación móvil que busca ayudar a los usuarios a entender cómo están manejando sus finanzas. Se trata de una herramienta gratuita que permite consultar el puntaje y el comportamiento financiero de cada persona en tiempo real.

Disponible en la sección “Día a Día”, esta opción le da a los clientes una visión más clara sobre su perfil crediticio y cómo sus decisiones impactan su relación con el sistema financiero.

La iniciativa está pensada como una guía que, según el banco, “educa y acompaña” a los usuarios en el manejo de sus compromisos económicos.

¿Cómo funciona “Tu Puntaje Crediticio”?

La herramienta muestra un puntaje propio del banco, construido a partir de diferentes variables relacionadas con el comportamiento financiero. Entre ellas están los hábitos de pago, el uso de productos financieros y la información reportada por centrales de riesgo como TransUnion.

De acuerdo con Luz María Velásquez, vicepresidente de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, “el puntaje aumenta cuando mejoran los comportamientos financieros. Acciones como pagar a tiempo, cumplir obligaciones y usar el crédito de manera responsable, sostenido en el tiempo, fortalecen el perfil financiero”.

Esto permite que los usuarios no solo consulten su estado actual, sino que también entiendan qué acciones pueden mejorar su calificación.

¿Cómo acceder a la herramienta?

Para consultar “Tu Puntaje Crediticio”, los usuarios deben ingresar a la app Mi Bancolombia y seguir estos pasos: ir a “Explorar”, seleccionar “Organiza tu plata”, luego entrar a “Día a Día” y finalmente hacer clic en la opción correspondiente.

Más allá de ser un simple número, esta funcionalidad busca promover la educación financiera y dar herramientas para tomar mejores decisiones. Así, los usuarios pueden anticiparse a solicitudes de crédito y entender cómo son evaluados dentro del sistema.