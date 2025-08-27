Tome nota: estos son los bancos que menos le cobran por retirar dinero en el extranjero

A la hora de viajar al extranjero, una de las grandes dudas que se les genera a los turistas colombianos es el tema de las transacciones bancarias en el país en el que se encuentra.

Principalmente, la duda se centra en la cantidad de dinero que le puede cobrar la entidad financiera a la que pertenece a la hora de sacar dinero en un cajero electrónico.

Ante esta duda, la Superfinanciera da a conocer el listado de bancos que menos cobran dinero por realizar este tipo de movimientos en el exterior.

Bancos que menos cobran dinero por retirar en el exterior

De acuerdo con este informe de la entidad (a corte del mes de julio), la entidad que menos cobra es el Banco Pichincha. Este banco no genera ningún tipo de cobro a sus clientes por hacer esto.

Ahora bien, en el listado de bancos que sí cobran, el BBVA figura como el que menos recauda esta comisión en los bancos del país. La entidad española solo descuenta un total de 6.800 pesos, alrededor de 1,70 dólares.

Luego está Lulo Bank con $6.850 para sus cuentas de ahorro, seguido por el Banco Unión con $6.950 para el mismo producto.

Conozca el listado completo aquí: