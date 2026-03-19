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Más de cien barrios en esta ciudad se quedarán sin agua desde este viernes 20 de marzo: esto se sabe

Más de 70.000 usuario quedarán sin agua por más de 40 horas.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 19 de 2026
06:34 p. m.
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El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) ha confirmado una de las suspensiones de servicio más significativas del año. A partir de la noche de este viernes 20 de marzo, y extendiéndose hasta el domingo 22, más de 150 barrios y sectores de la capital santandereana verán interrumpido el suministro de agua potable.

La medida afectará a cerca de 70,000 usuarios, lo que representa una parte considerable de la población urbana.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, el corte se debe a la ejecución de labores de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia - Morro, ubicado en la planta de tratamiento de Bosconia. Estos trabajos son vitales para garantizar la "continuidad y confiabilidad" del servicio a largo plazo, evitando fallas imprevistas en la infraestructura que abastece a la meseta y las zonas periféricas.

La suspensión está programada para iniciar exactamente a las 10:00 p.m. del viernes 20 de marzo y se estima que el restablecimiento total se logre hacia las 8:00 p.m. del domingo 22 de marzo. En total, serán 46 horas consecutivas de interrupción, tiempo necesario para que los técnicos realicen las maniobras de vaciado de redes, mantenimiento de equipos y el posterior llenado y estabilización de presiones.

Sectores y barrios afectados por corte de agua

La interrupción impactará principalmente a los distritos de Puerta del Sol, La Iglesia, Malpaso y gran parte del norte y occidente de la ciudad. Entre los barrios más destacados de la lista se encuentran:

  • Distrito Puerta del Sol y La Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monteredondo, San Gerardo I y II, Brisas del Mutis y Manzanares.
  • Distrito Malpaso: Provenza, Diamante II, El Porvenir, Jardines de Coaviconsa, Manuela Beltrán, Fontana, El Rocío, San Luis, Balcones de Provenza y Ciudad Venecia.
  • Otros sectores: Zonas del Centro, Norte y la escarpa occidental también presentarán cortes o bajas presiones durante el fin de semana.
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