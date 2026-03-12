CANAL RCN
Acueducto da a conocer por qué Bogotá se está inundando cuando llueve: esta es la causa

La entidad dio a conocer la preocupante causa por la que las calles de la capital colapsan con la lluvia.

marzo 12 de 2026
11:34 a. m.
En medio de una temporada de lluvias que ha puesto a prueba la infraestructura de la capital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reveló un dato preocupante: la disposición inadecuada de residuos sólidos sigue siendo el principal detonante de las inundaciones y encharcamientos que colapsan las vías principales.

Según los informes técnicos de la entidad emitidos esta semana, la acumulación de basura en los sumideros es responsable de la gran mayoría de las emergencias atendidas en puntos críticos como la Avenida NQS, la Autopista Norte y el deprimido de la calle 94.

Este último registró recientemente una acumulación de agua equivalente al llenado de 21 piscinas olímpicas en menos de dos horas, en parte debido a la obstrucción de sus sistemas de bombeo por desechos.

La principal causa de las inundaciones en Bogotá

El Acueducto ha sido enfático en explicar la "ruta del desastre" que genera un simple residuo:

  • Acumulación: El ciudadano arroja desperdicios (papeles, bolsas, colillas) en el espacio público.
  • Arrastre: Las lluvias transportan estos elementos hacia las rejillas y sumideros.
  • Taponamiento: Los residuos forman barreras que impiden que el agua fluya hacia las tuberías.
  • Colapso: El agua se desborda hacia la calzada, afectando la movilidad y, en casos graves, ingresando a viviendas y locales comerciales.

Las consecuencias que tendrán los ciudadanos que arrojen residuos

A pesar de que la administración distrital ha invertido más de 28 mil millones de pesos en operativos preventivos de limpieza durante el primer trimestre de 2026, la indisciplina social persiste.

Las autoridades recordaron que arrojar basura, escombros o muebles en la vía pública no solo pone en riesgo la ciudad, sino que conlleva multas severas que pueden alcanzar los $938.816 pesos.

