Así puede acceder a una beca del 100 % para estudiar en Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una nueva convocatoria de becas en Bogotá para que jóvenes entre los 14 y los 28 años accedan a programas técnicos laborales por competencias con el 100 % de la matrícula cubierta. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación y fortalecer la empleabilidad de los beneficiarios.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 7 de julio de 2026 y hacen parte de una estrategia desarrollada por la Agencia Atenea en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno, las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local, entidades que destinaron recursos para ampliar el acceso a este tipo de formación.

Los jóvenes seleccionados podrán estudiar en instituciones como la Universidad de La Sabana, Kuepa, Tecnisistemas y FEE Estudio Empresarial. La oferta incluye programas técnicos laborales por competencias en áreas como auxiliar en enfermería, cocina, administración, mercadeo, atención integral a la primera infancia y tecnología, entre otras opciones.

¿Qué incluyen las becas de la Agencia Atenea?

Las becas cubren el 100 % del valor de la matrícula durante todo el proceso de formación y están dirigidas a jóvenes bachilleres que residan en Bogotá y cumplan con los requisitos establecidos por la convocatoria.

Además de la formación académica, los beneficiarios podrán acceder a apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su ingreso al mercado laboral mediante la estrategia distrital 'Jóvenes con Oportunidades' de la Secretaría Distrital de Integración Social.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que esta convocatoria busca convertir la inversión local en oportunidades concretas para los jóvenes, permitiéndoles fortalecer sus capacidades, aprender un oficio y abrirse camino en el mundo laboral. Por su parte, el director (e) de la Agencia Atenea, Diego Escallón, destacó que la formación tiene un alto componente práctico y está diseñada para facilitar una rápida vinculación al mercado de trabajo, incluso mediante contratos de aprendizaje.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria Jóvenes a la E – EFT 4?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción a través de la plataforma SICORE.

Para participar deben crear un usuario o ingresar con sus credenciales si ya cuentan con un registro, diligenciar o actualizar el módulo de hoja de vida con la información y documentos solicitados, ingresar al módulo de inscripciones, seleccionar la convocatoria "Jóvenes a la E – EFT 4", elegir hasta tres programas de formación y verificar la información antes de finalizar el proceso.

La Agencia Atenea invitó a los jóvenes bogotanos a aprovechar esta convocatoria para acceder a formación gratuita, desarrollar competencias para el empleo y fortalecer su proyecto de vida. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también hizo un llamado a compartir la información y recordó que el plazo para inscribirse vence el 7 de julio de 2026.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.